暨大宿舍租金驚傳漲50趴　校方「深感抱歉」澄清：平均漲22%

▲暨南大學學生宿舍傳收費將調漲逾50%，校方今公開澄清。（圖／翻攝自暨大官方網站）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南大學計畫調漲111學年度學生宿舍租金，且傳出大學部最高將調漲超過53%、研所也超過34%，相關訊息於學生社群網路傳開後，抨擊校方的輿論幾乎炸鍋；校方今公開回應，指住宿費用乃因應物價指數和營運成本調整，調漲50%以上的數據是指112學年度規劃汰換電梯、在無經費補助之下計算，目前規劃草案的平均漲幅為22%，將再召開公聽會向學生說明、避免誤會。

暨大今於校方官網發布聲明指出，自民國98年至今超過10年，除新增空調設備房型外，各類房型都沒調整住宿費用；因近年隨物價指數調整，宿舍管理人事、清潔維護、水電及天然氣等基本營運成本大幅攀升，加上目前積極汰換舊式熱水設備並整建公共空間，整體收支已連年虧損，迫於營運壓力，此次各類房型宿舍於110學年度擬調漲約1800至1900元。

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▲暨南大學111學年度學生宿舍規劃草案。（圖／翻攝自暨大官方網站）

根據暨大公布規劃草案資料，大學部男生或女生宿舍四人房，一般房皆從6660漲為8500元、空調房從8095漲至9900元，漲幅分別約為28%、23%；研所宿舍2人房則從10750漲至12700元，漲幅約為18%。

▲暨南大學擬調漲學生宿舍費用，但首次說明會內容引發學生誤會。（圖／翻攝自Dcard暨南大學板）

然而暨大學務處日前就宿舍住宿費調漲草案，舉辦說明會傾聽學生意見時，卻在簡報內容羅列大學部漲幅最低約43%、最高逾53%，研所部也近35%左右的驚人數字，隨即在Dcard等意見平台瘋傳、導致「民怨沸騰」；校方今解釋，調幅達50%以上之內容，是基於在無教育部等其他經費補助情況下，規劃112學年度汰換宿舍全數電梯所需負擔營運成本。

校方指出，上述規劃以寬列採購經費呈現，但112學年度前還有機會由教育部挹注經費、協助宿舍整修，對相關內容造成學生誤解「深感抱歉」，後續將再召開公聽會、向學生說明報告，以獲取諒解並昭公信。