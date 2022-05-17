醫牙中醫確診生可參加二階甄試　教部曝要「符合三大原則」

▲ 教育部指符合三大原則，可讓醫牙中醫確診生應考。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導



大學申請入學第二階段指定項目甄試，將在後天（19日）起到6月5日舉行，面對目前疫情急遽升溫，教育部今（17日）宣布，指揮中心已同意，讓醫牙中醫等3科系可設置「確診生隔離試場」，但在符合「提升且強化防疫隔離試場規格、甄試公平、考試時間與一般考生錯開」等三大原則下，輕症或無症狀考生可參加二階面試，但其他科系確診生仍不得參加二階甄試。

大學申請入學第二階段甄試即將從後天起到至6月5日舉行，根據招聯會資料，5月21日為「黃金周六」，高達169個系組在這天辦理甄試，但面對疫情急遽升溫，目前大專校院累計超過1.8萬人確診，外界相當擔心二階甄試受到影響。

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去年醫學、牙醫、中醫學系規定確診者無法參加申請入學二階面試，但經外界反映後，教育部在本月6日已經表示，將讓醫牙中醫等3科系可設置「確診生隔離試場」，上述三科系二階面試考生若為輕症或無症狀確診者，仍可參加考試，而且為內含名額，若各校因上述措施增加防疫費用，不足部分將可向教育部專案申請補助。

今天教育部則正式宣佈，指揮中心已經在上週五（12日）同意，讓醫牙與中醫學系的確診輕症或無症狀考生，可以參加二階面試。

教育部說明，報考醫學、牙醫及中醫學系等政府人力管制學系，受人力管控及甄試選才需求，一向有辦理面試、筆試或實作必要，非確診考生由學系提供「隔離試場」，而輕症或無症狀者，則在「提升且強化防疫隔離試場規格」及「甄試公平」前提下，在甄試期間內另擇適當日期甄試，不與一般考生接觸」等防疫措施下，得外出應試。

不過，教育部提醒，依據現行防疫應變機制，一般校系如遇居家檢疫、居家隔離、自主防疫、自主健康管理就醫採檢，但尚未接獲檢驗結果及確診等個案考生，將改以學測成績及書審資料進行甄試，個案考生不得外出應試，目前已授權由各大學學系，針對「辦理甄試的試務人員具感染風險達一定比例」或「預計參加面試的考生具感染風險人數達5%」等條件進行評估。

教育部進一步說明，若達到啟動防疫應變機制要件，經學系召開系級招生委員會議審議通過，即可啟動「全學系採取防疫應變機制」，取消面試並改由學生的學測及書審成績來決定是否錄取，且最慢在學系所訂甄試日（不含）3日前公告，且通知該學系所有考生知悉，以維護考生應試權益。