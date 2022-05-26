台南虎頭埤阿勃勒花延後綻放　持續賞花至端午

▲每年一度的虎頭埤阿勃勒花季於上週展開，一場黃金嘉年華熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年一度的虎頭埤阿勃勒花季於上週展開，一場黃金嘉年華熱鬧登場，以森林療癒生態遊、音樂演出、太陽能船遊湖賞花、文青特展、水域遊憩體驗活動為主軸辦理，上週末吸引不少民眾前往賞花。

黃偉哲市長表示，由於虎頭埤的阿勃勒種植於湖畔，受到湖水的調節水氣充足，因此往年虎頭埤的阿勃勒都是相較於其他地區的阿勃勒稍晚盛開，卻是賞花不可錯過的重要景點。台南市推出復原者聯盟，給予健康復原者優惠，歡迎COVID-19康復者走出戶外放鬆身心，到台南遊玩欣賞美麗的黃金雨。

觀旅局長郭貞慧指出，台南每年這個季節『阿勃勒』遍地開花，今年觀旅局所屬的虎頭埤風景區阿勃勒花季延後綻放，預計可持續賞花至端午，邀請民眾走訪來感受一場「黃金嘉年華」。2022虎頭埤阿勃勒花季活動中，延續去年推出森林療癒生態遊活動，這是與園區的解說志工老師鄒佳芳園藝治療師合作辦理，（報名網址：https://www.beclass.com/rid=2648a5e627a1edde7218），於5/28(六) 9:30~11:00，採預先報名，歡迎前來虎頭埤深度感受大自然的美，坐在搖曳的阿勃勒花葉下，進行粉彩藝術體驗，繪製專屬於自己的「浪漫黃金雨」，人數未達8人將予以取消。

本週末5/28(六)、29(日)上午10:00~12:00及下午2:00~4:00各一場音樂演出，邀請台南市樂團與街頭藝人，進行音樂性演出，讓民眾在欣賞黃金雨的同時感受湖畔樂音繚繞。另有太陽能船遊湖賞花，採定時船班，每週末10:00、15:00(採現場購票，9:30、14:30於第一碼頭售票，滿10人以上發船)，可欣賞文青特展，「遇見臺灣第一水庫古往今昔」虎頭埤風景區老照片特展，「2020百年勝景耀新化」、「2022虎你幸福」兒童寫生比賽得獎作品展。夏日獨木舟體驗則於6/3(五)、6/4(六)、6/5(日)、6/11(六)、6/12(日)(採預先報名)，精彩活動內容讓民眾於戶外輕鬆賞花。

另花季活動期間(5/21~29)還有睦鄰優惠方案－凡於南168週邊觀光業者東成醬油、瓜瓜園、台南高爾夫球場、中興林場、大坑農場憑消費滿百元以上發票，可享半票40元入園優惠。虎頭埤風景區也配合觀光旅遊局推出的「復原者聯盟」台南觀光優惠方案，即日起至6月30日止，歡迎全國康復者出示簡訊或健保快易通健康存摺資料，在PCR確診15日後來園踩船享6折優惠。

為迎接阿勃勒花季，台南市觀旅局獨家限量發行專屬紀念商品，虎頭埤阿勃勒限定野餐墊及臺南魚頭君超Q萌布偶，充滿阿勃勒氛圍的童趣野餐墊，讓您可以於阿勃勒樹下野餐並帶回家留念，材質防水且便於摺疊收納，魚頭君布偶是台南觀光大使吉祥物，陪您遊覽台南的好山好水，以上限量商品於虎頭埤園區內賣店，售完為止。