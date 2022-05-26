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三合院內經營天九牌賭場大門全開　學甲警直闖逮捕10人送辦

記者林悅／台南報導

台南市警學甲分局24日在學甲區頭港子附近，查獲21歲王姓男子等人，涉嫌以天九牌賭博財物，並查扣賭具1批、賭資新台幣6700元，全案訊後分別依賭博罪嫌、社會秩序維護法移送偵辦、裁罰，並杜絕防疫破口。

▲台南市警學甲分局在學甲區頭港子附近，查獲王姓男子等人，涉嫌經營天九牌賭場，查扣賭具、賭資及王姓主持人及賭客等10人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警學甲分局在學甲區頭港子附近，查獲王姓男子等人，涉嫌經營天九牌賭場，查扣賭具、賭資及王姓主持人及賭客等10人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警學甲分局在學甲區頭港子附近，查獲王姓男子等人，涉嫌經營天九牌賭場，查扣賭具、賭資及王姓主持人及賭客等10人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警學甲分局在學甲區頭港子附近，查獲王姓男子等人，涉嫌經營天九牌賭場，查扣賭具、賭資及王姓主持人及賭客等10人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲警分局表示，5月24日接獲110報案檢舉有人聚眾賭博，經偵查隊及線上警力迅速前往查處，發現該處係三合院平房、大門敞開毫不掩飾，任由他人得以任意出入，員警在外即可見多名男子在屋內聚賭，犯嫌行徑囂張，警察遂當場查獲王姓男子等人以天九牌賭博財物，查扣賭具天九牌1付、骰子3顆，賭資新台幣6700元，將相關涉嫌人共10人帶返分局偵辦。

▲台南市警學甲分局在學甲區頭港子附近，查獲王姓男子等人，涉嫌經營天九牌賭場，查扣賭具、賭資及王姓主持人及賭客等10人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警學甲分局在學甲區頭港子附近，查獲王姓男子等人，涉嫌經營天九牌賭場，查扣賭具、賭資及王姓主持人及賭客等10人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警學甲分局在學甲區頭港子附近，查獲王姓男子等人，涉嫌經營天九牌賭場，查扣賭具、賭資及王姓主持人及賭客等10人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經查該處自3月初起經常邀集不特定人前往賭博財物，學甲警分局鑑於賭風不可長，雖王嫌辯稱並非經營職業賭場，惟賭客指證歷歷，物證亦查扣在案，故將王嫌依涉嫌刑法第268條「意圖營利賭博罪」移送台南地檢署署偵辦，另賭客蘇男等5人依違反社會秩序維護法第84條裁處罰鍰。

▲台南市警學甲分局在學甲區頭港子附近，查獲王姓男子等人，涉嫌經營天九牌賭場，查扣賭具、賭資及王姓主持人及賭客等10人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警學甲分局在學甲區頭港子附近，查獲王姓男子等人，涉嫌經營天九牌賭場，查扣賭具、賭資及王姓主持人及賭客等10人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲警分局長蔡宗昌表示，國內疫情嚴峻，好賭成性之人仍群聚賭博，除賭博可能導致傾家蕩產外，也可能賠上健康、增加染疫風險。蔡分局長強調，學甲警分局轄區雖較空曠、偏鄉，然偵辦各項犯罪均持續展現查緝成果，尤其職業賭場是治安的毒瘤，容易衍生幫派、槍械、擄人等暴力犯罪，影響社會治安，平日即已多加掌握，學甲分局將因地制宜，賡續採取適切警政策略、全力查辦。蔡分局長也呼籲民眾，如發現住處周遭有任何可疑，請立即撥打110報案專線或與轄區派出所聯繫，將立即派員查處，將秉持嚴正執法的態度與決心打擊犯罪，不法分子切勿心存僥倖，以身試法。

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