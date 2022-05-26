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彰化議員街頭宣導防疫　員林火車站前6街友快篩...驚見3陽性

記者唐詠絮／彰化報導

彰化確診人數昨天新增3520例，議員張雪如擔心街友成為防疫破口，帶著口罩、快篩劑、粽子等物資，偕同台灣民眾黨志工前往火車站關切，並請有症狀的街友快篩，結果6人中竟有3人陽性，衛生局及社會處接獲通報後，隨即協助到就近醫院採檢並做後續的居隔。

▲民眾黨防疫列車開進火車站。（圖／台灣民眾黨提供）

▲民眾黨為有狀況的街友快篩。（圖／台灣民眾黨提供，以下同）

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因擔心街友防疫狀況加上端午節將至，張雪如昨下午率民眾黨幹部組成防疫志工隊，全副武裝、口罩、面罩、手套不離身，並帶著民眾黨彰化縣黨參選人與志工們提供的粽子、口罩、快篩劑(黨部幹部與志工持健保卡號向藥局購買)、防疫包等物資前往員林火車站，分送給街友與在場的弱勢族群。

▲民眾黨防疫列車開進火車站。（圖／台灣民眾黨提供）

張雪如表示，目前員林火車站附近約有20多名街友，昨日有10多人在車站周邊就地休息，因來往旅客與學生多，昨天針對現場6人出現身體狀況，篩出3人呈現陽性，因此向中央喊話，協助街友防疫須儘速，避免轉成重症或成為防疫破口。

縣府社會處對此表示，昨天經張雪如通報後，立即協助將3名快篩陽性的街友，送到附近醫院進一步採檢並收治，也同步清查縣內50多名街友的身體狀況。

▲民眾黨防疫列車開進火車站。（圖／台灣民眾黨提供）

張雪如也呼籲確診者即使輕症、無症狀，也應遵守規定居家隔離或接受社會處與衛生局的安排安置，否則將違反依「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，居家隔離者有擅自外出或其他違規情節，可處20萬至100萬元罰鍰。

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