全國今年超過144萬人確診　2100家基層診所投入「快篩陽＝確診」

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎本土疫情進入「高原期」，全國今年已累計逾144萬人確診，隨著今（26日）實施全民「快篩陽經醫師確認即確診」政策，行政院長蘇貞昌在行政院會上聽取衛福部最新「COVID-19疫情現況及應處作為」報告。

報告中，全國本土確診案共154萬5658例，其中今年累計的有144萬1731例，這之中輕症/無症狀者143萬8376例（佔99.77％），中重度以上3355名（0.23％），死亡701名（0.049％）。 ​

由於26日實施「快篩陽經醫師確認即確診」，衛福部在全國設置316個社區篩檢站、2100家基層診所、156個防疫門診，提供實地或遠距診療就醫的服務。提供PCR採檢的則有316個社區篩檢站、156個防疫門診及404家基層院所；另提供開立及領取抗病毒藥物服務的，有187家醫院、1816家診所、2024家藥局及衛生所。

衛福部報告中也提及「強化兒童重症照護」事項，分為5大部分：第一、開設綠色通道：5/24止，四大公立醫療體系(退輔會、國防部、教育部、衛福部所屬醫院)及民間醫療機構共計開設111間​；第二、擴大重症收治量能：​增設專責病床至887床，及增加專責ICU到至少108床​；第三、重症跨區轉診：由6區域緊急醫療應變中心（REMOC）執行長直接協助轉院。

第四、訂定照護指引：​訂定「兒童新冠急性腦炎治療臨床指引」，明列8大兒童腦炎重症前驅症狀；第五、臨床經驗交流：持續召開兒童染疫重症臨床處置與案例討論會。

另外，在家用快篩實名制上，衛福部指出，第1輪自4/28實施後，至5/25累計販售888萬9470份（4444萬7,350劑）。兒5/21宣布完售的藥局及衛生所，一次性加配2箱(156人份）。

此外，未有社區藥局的山地離島及偏鄉地區，庫存少於2箱者，一次性加配5箱​，且研擬山地離島或偏鄉地區加設販售據點，如鄉鎮區公所，讓民眾可以快速取得快篩試劑​​。

▼衛福部最新「COVID-19疫情現況及應處作為」報告。（圖／行政院提供）