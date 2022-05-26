快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

▲打BNT後死亡的馮小妹案，家屬到疾管署前抬棺抗議。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君、李佳蓉／台北報導

台北市一名16歲馮姓少女接種BNT疫苗後，因不良反應過世，遺體冰存數個月仍無法下葬，死因查明無望讓母親心痛不已。今（26）日她在新黨台北市議員參選人郭榮先陪同下抬棺衝疾管署，手舉「政府無能、還我真相」的標語，抗議藥害救濟不公不義。母親拿出陳情信、哽咽控訴，「陳時中應該下台！」

馮女母親今早在CDC門口舉牌抗議，哽咽地說，大女兒打完BNT後過世，5歲小女兒5月中也確診送台大醫院，泣問指揮官陳時中有沒有去醫院看看那些辛苦的醫護人員？認為陳時中應該下台。

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▲▼打BNT後死亡的馮小妹案，家屬到疾管署前抗議。（圖／記者蔡玟君攝）

新黨台北市議員參選人郭榮先4月曾陪同馮母召開記者會，他5/4再開記者會控訴，並提出2大疑點，分別為法醫研究所是否能驗出死亡與疫苗關聯性、疑似接種疫苗致死檢驗項目應該有哪些，希望相關單位能早日查出真正的死因。

郭榮先在臉書「藥師監督·松信郭榮先」PO文中提到，馮姓少女遺體冰存4個月，至今仍無法下葬，雖然官方向馮母表達會將此案列為重要個案，並對遺體進行解剖，好讓逝去的人可以早日入殮，但馮母想要的真相，到現在還沒有答案，「馮小妹的真正死因到底是什麼？」

▲郭榮先4月曾陪同馮母召開記者會。（圖／翻攝自Facebook／藥師監督·松信郭榮先）

前衛生署長楊志良4日也以視訊連線方式表達意見，他認為，國內新冠疫苗接種後不良事件當中的死亡案例，遠比真正得到新冠肺炎死亡的還要多，但實際上能獲得賠償的卻非常少，馮姓少女在過程中遭受許多不公不義，應該加入國賠訴訟，他會盡力為馮姓少女爭取公道，並希望藉此讓真相水落石出。中華民國防疫學會理事長王任賢更直言，明顯是預防接種諮詢委員會（ACIP）失職。

指揮官陳時中當時回應，相關部分都有一定程序，「任何人要指控專家小組失職，要把證據拿出來，這都是行之有年的制度。」他更表示，王任賢、楊志良都曾參與這些制度的運作，也了解制度有其瓶頸和需要，「要指控就要拿出證據，都有些相關程序跟法定程序需要遵守」，他也解釋，解剖報告是司法相驗的程序，ACIP主要是蒐集病歷與相關資料，來決定事後補償，坦言「這案子審查起來是非常困難的。」