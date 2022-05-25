夫妻確診！她同睡又餵奶「3個月嫩嬰都沒事」　全靠1物熬過10天

網搜小組／劉維榛報導

Omicron傳染力強，小寶寶該怎麼抵擋？一名媽媽分享，老公與她陸續確診，但原PO依舊要照顧3個月大的女兒，辛苦熬過10天，夫妻倆快篩轉陰性，而女兒也毫無症狀。對此，原PO分享母女共室，除了口罩，期間就是靠著酒精狂消毒與女兒保持距離，因此寶寶幸運沒被傳染。

一名女網友在臉書《確診者有話要說》透露，與老公確診後，她煎熬歷經10天終於轉陰性，夫妻倆每天過著心驚膽戰，就是害怕傳染給3個月大的女兒，所幸目前孩子非常健康，而原PO也正能量分享「女兒是如何沒被我們傳染？」

原PO緩緩道來，一開始是老公先快篩陽，13日他下班返家就覺得喉嚨不適，當時原PO與女兒已搬到另一間房間，因此父女倆沒有接觸。14日老公PCR確診，怎料原PO當晚也快篩陽性，但不能任由孩子自生自滅，原PO小心翼翼直呼，「在知道陽性之後立馬口罩戴好，完全貼合臉的口罩不可有縫隙。」

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原PO說，房間彷彿變身無菌室，空濾24小時開著，「然後我盡量不出房門，口罩在房間也都不脫，也不在房間喝水，想咳嗽要忍住或房門外咳，咳完洗手+全身酒精消毒（上完廁所也是），如果有痰跟要擤鼻涕都去外面的廁所，衛生紙用完就丟馬桶沖掉，立刻洗手與酒精消毒。」

至於睡覺部分，原PO都會與寶寶保持距離，除非女兒哭鬧、喝奶或換尿布才會靠近，萬一真不小心碰到自己口鼻，原PO就會狂噴酒精，「這樣下來大約一天都要噴個半罐酒精，所以酒精要備好備滿。」

由於病毒的潛伏期太常，讓原PO感到焦慮，從13日到22日總共10天，我每天都處在恐懼之中，生怕一個環節出錯就害女兒確診」，所幸他與老公轉陰性了，目前為止寶寶也沒症狀，「但還是選擇在觀察個幾天，如果真的沒問題了在開始打掃房間，我想就算搬回主臥房了。」

文章曝光後，底下網友紛紛暖喊，「辛苦了，疫情真的讓做父母的好焦慮」、「真的是辛苦了，我確診第四天，女兒給先生顧在隔壁間，聽到孩子哭我都很心疼跟著哭，全職媽媽不容易」、「我能懂…我女兒也三個月大，我確診到現在8天，第五天轉陰，每天也是很小心」、「媽媽為了孩子都變得超強大」、「我在家也大概是如此，所以家人中我做工地沒中，所也奇妙，為母則強，辛苦妳了，一起加油」。

▼網友給予打氣。（圖／翻攝確診者有話要說）



▲爸媽確診，3個月女兒所幸沒被傳染。（示意圖／記者劉維榛攝）