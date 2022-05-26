3歲孫「燒到迷糊」送醫被趕回！嬤發文求救　霸氣網友1句話超暖

▲3歲孫高燒不退，阿嬤慌張發文。（圖／基隆長庚醫院）



記者崔子柔／綜合報導

輕症者須進行居家照護，但只要兒童染疫發燒，家長都會特別慌張擔心，基隆市一名阿嬤昨（25）日晚間就發文表示，她3歲的孫子高燒不退，整個人都迷糊了，她同時還要照顧80多歲的母親無法抽身，就有一名網友熱心留下電話，霸氣喊「我開車直送」。

「有誰能救救我家孫子」，該名阿嬤昨晚9時許在臉書社團「基隆人」發文表示，她3歲的孫子早上發高燒到基隆長庚掛急診，做完快篩拿了退燒、止咳藥就回家，但不論吃藥、用塞劑都沒有退燒，「現在整個迷糊了，怎麼辦，去醫院也沒看診直接被趕回來」。

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▲阿嬤發文。（圖／翻攝自Facebook／基隆人）



貼文引起廣大網友關注，紛紛建議阿嬤再送去急診或打119，其中一名網友則在留言區留下電話號碼，回應「我可以開車直送台北有收兒童的大醫院」、「需要時快跟我說」，霸氣的做法讓其他人狂讚。

也有網友分享睡冰枕、溫水擦身體等降溫方式。該名阿嬤後續則更新，孫子的體溫有稍微下降，「大人不能慌才能想出好辦法，也為那些其他正在煎熬中的小朋友們加油」。

▲▼熱心網友願意協助送醫。（圖／翻攝自Facebook／基隆人）

