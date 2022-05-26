確診在家實用指南！營養師認證「6類飲食好得快」　必備物資一次看

▲做好事前準備，確診就能不慌張、安心養病。（圖／記者李佳蓉攝）

記者楊晏琳／整理報導

全民「快篩陽＝確診」新制今（26日）上路，居家照護者增加，面對高傳染力的Omicron，台灣已逐漸與病毒共存。此波疫情雖以輕症為主，不過在家隔離期間，仍應留意自身健康狀況，避免病情加重。確診在家該如何做準備？《東森新媒體ETtoday》為民眾整理相關懶人包，從必備藥物、物資清單、營養補充，到身體警訊，防範未然就能安心養病。

相關網址／App

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．健保快易通App（IOS、Android）：查詢PCR結果及通報、遠距看診。

．健康益友App（IOS、Android）：可線上看診、拿處方，使用藥師送藥到宅服務。

．中華民國中醫師公會全國聯合會：查詢中醫視訊診療合作院所。

．中華民國藥師公會全國聯合會：查詢附近提供送藥到府之藥局。

藥物準備

成人

．解熱止痛藥（乙醯胺酚）

．止鼻水藥（抗組織胺）

．止咳化痰藥

．腸胃藥

．電解質補充劑

▲藥師公會提醒民眾備藥，含抗組織胺成分可緩解流鼻水、緩解過敏的藥品。（圖／藥師公會提供）

兒童

．退燒藥

．咳嗽藥水

．鼻涕藥水

．止吐、止瀉藥

必備物資

．日常生活用品：盥洗衣物、個人清潔用品、衛生紙等。

．飲食取得方法：三餐飲食取得之規劃方式。

．相關電子用品：手機、電話、電腦、網路、視訊配備等。

．環境清潔用具：清潔劑、漂白水、75%酒精、抹布、垃圾袋等。

．醫療相關用品：口罩、體溫計、乾洗手液、血氧機等。

．特殊情況之對外聯絡資訊：同住家人以外之緊急連絡人、地方政府關懷服務中心或衛生單位窗口等。

營養補充

營養師范縈渝表示，確診時可適量補充以下營養素：

．維生素A：保護眼睛、上皮細胞，協助修復喉嚨黏膜。如胡蘿蔔、地瓜、南瓜、木瓜、蛋黃、豬肝。

．維生素C：提升免疫的最佳選擇。蔬菜水果中都有，水果推薦當季品項，其中芭樂維生素C含量高。而蔬菜僅有在生食時才能獲取較多維生素C，但食用生菜沙拉時請注意清潔。

．維生素D：除了可調節鈣質平衡，也有助提升免疫力，特別是心肺功能。還沒隔離的民眾，可多把握曬太陽的機會。可攝取牛奶、黑木耳及各種菇類、豬肝、油脂豐富的魚類。

．維生素E：各式堅果、各種植物性油脂如酪梨。

．礦物質鋅：有輔助蛋白質合成、皮膚細胞健康、維持正常味覺。如帶殼海鮮、玉米、南瓜籽、發酵麵包（酵母）、乾香菇。

．必需脂肪酸Omega-3：足量的Omega-3可幫助穩定免疫系統、減少發炎反應。可攝取含有豐富油脂的鮭魚、鯖魚、鮪魚；亞麻仁油、紫蘇油。

若是喉嚨疼痛難耐吃不下，營養師林世航也說明，冰涼的食品有些許鎮痛效果，可食用布丁、豆花、冰淇淋，補充熱量及營養；蜂蜜水也可緩解病毒、細菌感染所造成的喉嚨不適。

不過衛福部南投醫院營養師黃淑敏表示，「咳嗽嚴重者」應避免吃太多甜食及辛辣食物，因甜食會造成口乾，反而更易引起咳嗽，辛辣食物則會刺激傷口、加速疼痛；此外，綠茶裡的兒茶素有抗菌功效，可適量飲用，若是兒童也可給予冰涼的牛奶紓緩喉嚨不適。

▲喉嚨疼痛難耐，可食用冰淇淋、布丁、豆花等冰涼食物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

身體警訊

成人

喘、呼吸困難／持續胸痛、胸悶／意識不清、抽搐／皮膚、嘴唇、指甲床發青／無發燒心跳卻超過每分鐘100次／無法進食喝水服藥／過去24小時無尿或尿量減少。

兒童

出現以下症狀應視訊看診：發燒超過48小時，或高燒>39度合併發冷、冒冷汗／退燒後持續活動力不佳／退燒後持續呼吸急促、喘或胸悶胸痛／持續性嘔吐、頭痛或腹痛／超過12小時未進食或解尿。

出現以下症狀則應立即撥打119、緊急自行就醫：抽搐／意識不佳／呼吸困難或有胸凹現象／唇色發白或發紫／血氧飽和度低於94%／肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。

8大兒童腦炎重症前驅症狀：體溫大於41度／意識不佳／持續昏睡／持續嘔吐／持續頭痛／抽搐／肌躍型抽搐／步態不穩