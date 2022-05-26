　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確診在家實用指南！營養師認證「6類飲食好得快」　必備物資一次看

鼻塞,流鼻水,感冒。（圖／記者李佳蓉攝）

▲做好事前準備，確診就能不慌張、安心養病。（圖／記者李佳蓉攝）

記者楊晏琳／整理報導

全民「快篩陽＝確診」新制今（26日）上路，居家照護者增加，面對高傳染力的Omicron，台灣已逐漸與病毒共存。此波疫情雖以輕症為主，不過在家隔離期間，仍應留意自身健康狀況，避免病情加重。確診在家該如何做準備？《東森新媒體ETtoday》為民眾整理相關懶人包，從必備藥物、物資清單、營養補充，到身體警訊，防範未然就能安心養病。

相關網址／App

[廣告]請繼續往下閱讀...

．健保快易通App（IOSAndroid）：查詢PCR結果及通報、遠距看診。

．健康益友App（IOSAndroid）：可線上看診、拿處方，使用藥師送藥到宅服務。

中華民國中醫師公會全國聯合會：查詢中醫視訊診療合作院所。

中華民國藥師公會全國聯合會：查詢附近提供送藥到府之藥局。

藥物準備

成人

．解熱止痛藥（乙醯胺酚）

．止鼻水藥（抗組織胺）

．止咳化痰藥

．腸胃藥

．電解質補充劑

▲▼全台將啟動確診居家照護，藥師公會提醒民眾備藥。含抗組織胺成分可緩解流鼻水、緩解過敏的藥品。（圖／藥師公會提供）

▲藥師公會提醒民眾備藥，含抗組織胺成分可緩解流鼻水、緩解過敏的藥品。（圖／藥師公會提供）

兒童

．退燒藥

．咳嗽藥水

．鼻涕藥水

．止吐、止瀉藥

必備物資

．日常生活用品：盥洗衣物、個人清潔用品、衛生紙等。

．飲食取得方法：三餐飲食取得之規劃方式。

．相關電子用品：手機、電話、電腦、網路、視訊配備等。

．環境清潔用具：清潔劑、漂白水、75%酒精、抹布、垃圾袋等。

．醫療相關用品：口罩、體溫計、乾洗手液、血氧機等。

．特殊情況之對外聯絡資訊：同住家人以外之緊急連絡人、地方政府關懷服務中心或衛生單位窗口等。

營養補充

營養師范縈渝表示，確診時可適量補充以下營養素：

．維生素A：保護眼睛、上皮細胞，協助修復喉嚨黏膜。如胡蘿蔔、地瓜、南瓜、木瓜、蛋黃、豬肝。

．維生素C：提升免疫的最佳選擇。蔬菜水果中都有，水果推薦當季品項，其中芭樂維生素C含量高。而蔬菜僅有在生食時才能獲取較多維生素C，但食用生菜沙拉時請注意清潔。

．維生素D：除了可調節鈣質平衡，也有助提升免疫力，特別是心肺功能。還沒隔離的民眾，可多把握曬太陽的機會。可攝取牛奶、黑木耳及各種菇類、豬肝、油脂豐富的魚類。

．維生素E：各式堅果、各種植物性油脂如酪梨。

．礦物質鋅：有輔助蛋白質合成、皮膚細胞健康、維持正常味覺。如帶殼海鮮、玉米、南瓜籽、發酵麵包（酵母）、乾香菇。

．必需脂肪酸Omega-3：足量的Omega-3可幫助穩定免疫系統、減少發炎反應。可攝取含有豐富油脂的鮭魚、鯖魚、鮪魚；亞麻仁油、紫蘇油。

若是喉嚨疼痛難耐吃不下，營養師林世航也說明，冰涼的食品有些許鎮痛效果，可食用布丁、豆花、冰淇淋，補充熱量及營養；蜂蜜水也可緩解病毒、細菌感染所造成的喉嚨不適。

不過衛福部南投醫院營養師黃淑敏表示，「咳嗽嚴重者」應避免吃太多甜食及辛辣食物，因甜食會造成口乾，反而更易引起咳嗽，辛辣食物則會刺激傷口、加速疼痛；此外，綠茶裡的兒茶素有抗菌功效，可適量飲用，若是兒童也可給予冰涼的牛奶紓緩喉嚨不適。

▲▼ 冰淇淋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲喉嚨疼痛難耐，可食用冰淇淋、布丁、豆花等冰涼食物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

身體警訊

成人

喘、呼吸困難／持續胸痛、胸悶／意識不清、抽搐／皮膚、嘴唇、指甲床發青／無發燒心跳卻超過每分鐘100次／無法進食喝水服藥／過去24小時無尿或尿量減少。

兒童

出現以下症狀應視訊看診發燒超過48小時，或高燒>39度合併發冷、冒冷汗／退燒後持續活動力不佳／退燒後持續呼吸急促、喘或胸悶胸痛／持續性嘔吐、頭痛或腹痛／超過12小時未進食或解尿。

出現以下症狀則應立即撥打119、緊急自行就醫：抽搐／意識不佳／呼吸困難或有胸凹現象／唇色發白或發紫／血氧飽和度低於94%／肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。

8大兒童腦炎重症前驅症狀：體溫大於41度／意識不佳／持續昏睡／持續嘔吐／持續頭痛／抽搐／肌躍型抽搐／步態不穩

►亞馬遜熱賣！超美「木質玩具廚房」小孩玩不膩

ET快訊
快訊／345.6億紓困「再發振興券」？　政院最新回應
ET民調／桃園市長選戰支持度出爐！　藍綠白組合「他最高」
火鍋店員「拜託客人1件事」　噁炸內幕曝：名店也淪陷
快訊／大雷雨連轟1小時！　5警戒縣市出爐
全台最聰明醫師孔繁錦診間性侵！　遭重判4年
資深主持大哥證實確診！　21年來首次請假
快訊／樂天桃猿染疫達16人　今猿象大戰宣布停賽
快篩陽＝確診「常犯4錯誤」！醫見大混戰傻了：不是連連看
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

集結80家出版社、2千本書來台！書展「法國主題國」亮點搶先看

新竹縣宣布不提早放暑假　校園視訊上課延長至6／2

胖老爹、漢堡王通通買1送1！外送平台「限時美食優惠」今天開吃

不斷更新／台北等7縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看　

快訊／大雷雨「連轟1小時」　北台灣5警戒縣市出爐！

虎航飛日韓「798元機票」還能搶！網讚促銷有誠意：今天很好買

隱藏版！好市多買到「賓士級西瓜」嗨曝剖開圖　全場羨：保證甜

火鍋店員「拜託客人1件事」　暗黑內幕噁炸！過來人：連名店也淪陷

「快篩陽=確診」上路！雙北PCR需求剩1成　各縣市評估資訊一次看

訂票率僅5成　立院通過提案！要高鐵研擬「晚鳥優惠」

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

顏佑庭淚別...楊銘威狂接哏全員噴笑　「亞綸哥＝楊哥」鬼鬼.姚元浩笑出豬叫聲

醉駕衝斑馬線險奪3命　母遭撞仍緊抱6月大嬰

吳姍儒放閃老公「結果後悔惹」　出關有幹嘛？炎亞綸妙答：我喜歡陽台

集結80家出版社、2千本書來台！書展「法國主題國」亮點搶先看

新竹縣宣布不提早放暑假　校園視訊上課延長至6／2

胖老爹、漢堡王通通買1送1！外送平台「限時美食優惠」今天開吃

不斷更新／台北等7縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看　

快訊／大雷雨「連轟1小時」　北台灣5警戒縣市出爐！

虎航飛日韓「798元機票」還能搶！網讚促銷有誠意：今天很好買

隱藏版！好市多買到「賓士級西瓜」嗨曝剖開圖　全場羨：保證甜

火鍋店員「拜託客人1件事」　暗黑內幕噁炸！過來人：連名店也淪陷

「快篩陽=確診」上路！雙北PCR需求剩1成　各縣市評估資訊一次看

訂票率僅5成　立院通過提案！要高鐵研擬「晚鳥優惠」

跨海訪問／孫錫久被封「荷爾蒙噴發機」大笑：我不神秘也不寡言！

金球影帝9年前「鼻頭突冒紅點」　一查竟是皮膚癌！曾7度復發動刀

台東男暗夜捕魚溺水溺斃　海巡籲：勿獨自潛水

險象環生！翁騎電輔車逆闖國道　警即刻救援護送解危

蘇貞昌宣布免費發快篩　中低收入戶每人5劑、長照住民3劑

集結80家出版社、2千本書來台！書展「法國主題國」亮點搶先看

老師上課忘關「投屏」女友發豔照求親親　學生尷尬忍笑「舉手破防」

快訊／竹縣渣打銀行被搶！搶匪持空氣槍得手17.5萬　警秒到場逮捕

台東本季最終場告吹　樂天花蓮3連戰目前正常進行

考試院2階段推動證書數位化　預計今年8月試行、2023年起全面實施

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

生活熱門新聞

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

台北等7縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

即／盧秀燕：高中以下遠距教學延至6/2

國小童沒電腦到圖書館上課　館方1舉動超暖

女兒打BNT亡！母喊沒要國賠「只想看解剖報告」

3歲孫「燒到迷糊」嬤急發文　網友1句話超霸氣

2年3親人過世！台中男將辦「祭三喪」儀式：請避開

30歲女官兵確診6天　敗血性休克亡

紫爆豪雨擴18縣市「大雷雨夜襲」

快訊／大雷雨炸1縣市　防淹水

更多熱門

相關新聞

彰化議員街頭防疫　6街友3人快篩陽

彰化議員街頭防疫　6街友3人快篩陽

彰化確診人數昨天新增3520例，議員張雪如擔心街友成為防疫破口，帶著口罩、快篩劑、粽子等物資，偕同台灣民眾黨等人前往火車站關切，並請有症狀的街友快篩，6人中有3人陽性，衛生局及社會處接獲通報後，隨即協助到就近醫院採檢並做後續的居隔。

醫質疑清冠一號　點名2綠營立委踹共

醫質疑清冠一號　點名2綠營立委踹共

確診通緝犯衝台中就醫　急診室咆哮醫護

確診通緝犯衝台中就醫　急診室咆哮醫護

快篩陽＝確診全面開放！石崇良：有助發現更多黑數

快篩陽＝確診全面開放！石崇良：有助發現更多黑數

侯友宜嘆「講了25天」　快篩陽=確診今上路　

侯友宜嘆「講了25天」　快篩陽=確診今上路　

關鍵字：

確診居家照護喉嚨痛發燒藥物兒童藥物

讀者迴響

熱門新聞

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

強尼戴普幫忙安珀赫德拿到水行俠

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

原只是拍廣告…男星飛大陸「2年沒再回過家」

北市中小學、附幼下週維持遠距　私幼實體上課

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

強尼戴普羞辱安珀：浪費我精液

快訊／疫情救命錢來了！蘇貞昌拍板345.6億振興方案

新郎厭世臉迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬

理財女專員報名台AV女優！　碗公級上圍戰N次

「鮭魚」名改不回來求立委國會質詢　鄉民狂酸

直擊最強奶媽「收工藍寶堅尼接送」

台北等7縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

更多

最夯影音

更多
強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻
叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面