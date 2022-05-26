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朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉　他笑到流眼淚

▲▼朱學恒直播測試口水機！檢出「CT值27.7」秒變臉　他笑到流眼淚。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所YouTube）

▲朱學恒直播使用核酸檢測套組（鼻腔）。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘投資富佳生技公司，其所研發的新冠病毒家用核酸檢測套組（鼻腔）、艾卡爾核酸檢測分析儀等，近日通過衛福部的緊急使用授權（EUA）。對此，宅神朱學恒直播進行檢測，結果竟為CT值27.7，嚇得他馬上變臉，同時直播的美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中更笑到流眼淚。

朱學恒25日晚間與翁履中一起直播，親自使用新冠病毒家用核酸檢測套組（鼻腔）；他依照機器上的指示，先拿棉棒插入鼻腔內，再放入試管及試劑中攪拌15下，將檢體滴5滴到檢體杯中插入機器內，等待機器檢測等一連串步驟。

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「在大家面前確診是不是馬上要被關起來？」翁履中剛問完，朱學恒就說，「還要被關起來？我不能靜靜地走嗎？」然後抬起機器對著鏡頭，這才發現上方用紅字寫著「檢出27.7」，瞬間讓朱變臉直呼「X！檢出！不會這樣吧！直播檢出！這是CT值嗎？我要用塑膠袋把頭包起來，我都隔離結束多久了，現在確診」，「這樣我明天要排PCR耶」，而翁履中也在一旁笑到流眼淚。

▲▼朱學恒直播測試口水機！檢出「CT值27.7」秒變臉　他笑到流眼淚。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所YouTube）

▲▼看到朱學恒直播疑似確診，翁履中笑到流眼淚。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所YouTube）

▲▼朱學恒直播測試口水機！檢出「CT值27.7」秒變臉　他笑到流眼淚。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所YouTube）

網友看完紛紛留言，「大型翻車現場」、「來人啊，給公子隔離」、「狂賀朱大中了」、「熱心民眾通報中」、「台灣第一人現場直播確診」、「朱大，我們懷念你」，也有網友認為是朱學恒操作機器不夠正確，「我個人覺得是朱大檢驗試劑說明只要5滴，但是你是全部加入」、「戳得不夠深」。

隨後，朱學恒念出機器上的報告說，「根據檢測分析和臨床數據，初步判斷你的檢測結果為檢出，但此結果僅供參考，若你發現症狀持續存在或是想進一步了解，建議你進一步尋求專業醫師進行資訊」，「我們是一群冷靜的人，我明後天再去排PCR」。

事後，朱學桓也在個人粉專上PO出快篩試劑結果為陰性的照片說，「可是我快篩還是陰啊，慘了，陷入機器測試難題中啊啊啊啊」。

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