上百名小學生「這器官」流血　陸版空氣殺人？城裡飄刺鼻臭氣

記者任以芳／綜合報導

大陸疑似出現空氣傷人事件，河南省商丘市夏邑縣出現多名孩子集體出現流鼻血的症狀，網路陸續出現家長帶孩子們在醫院排隊接受檢查影片，引起高度關注綜合。陸媒報導指出，孩子家長強烈懷疑，孩子流鼻血與幾家工廠排出刺鼻氣味有關有關。目前，城裡四家工廠已經停工，接受調查。

陸媒《青蜂俠》報導影片顯示，許多家長帶孩子在夏邑縣城醫院外大排長龍，原因是城裡有上百名小學生無端集體流鼻血。家長憤怒的懷疑，疑似是夏邑南區環境汙染嚴重，有紡織工廠偷排漏排汙染氣體，刺鼻氣味致使周邊社區孩子經常流鼻血。

▲大陸河南商丘上百名小學生出現集體流鼻血 。（圖／翻攝 青蜂俠）

許多家長分享血跡斑斑衛生紙，看得讓人怵目驚心，而且還是社區孩子們集體大規模流鼻血。有家長氣憤留言，「帶去看醫生說是鼻炎，怎麼可能每個都鼻炎？」還有家長點出問題，「就是空氣污染！」、「污染就是犯罪」。

家住夏邑南區某小區的家長陳先生（化姓）告訴向陸媒《極目新聞》投訴，兒子今年12歲，女兒10歲。最近幾年，兩個孩子開始出現流鼻血的情況，特別是去年和前年，流鼻血多的次數相對較多。有一次，兒子流鼻血的量很大，床上和地上染了一大片。此外，社區許多孩子都出現流鼻血的情況。

報導稱，陳先生印象中從前年開始，家裏總能聞到刺鼻的氣味，晚上的情況尤其嚴重，不關窗戶偶爾還會被臭味熏醒。「近期天熱開窗，從今年4月份開始，繼續聞到那股氣味，想睡個安穩覺，只能把窗戶關上。」

弔詭的是，陸媒採訪報導發現至少有「上百名」學童陸續出現流鼻血現象，但官方公佈資訊是，「截至5月25日13時，已體檢404名學生，發現1名存在流鼻血現象，5名鼻腔有血跡，其餘沒有明顯異常情況。」全體體檢人員血常規、血凝四項、胸部X線檢查、肝功能、腎功能化驗等檢查均無異常改變。

據了解，去年四月當地居民曾經抗議發生刺鼻性氣體，沒想到事隔一年更嚴重。這次經檢測，企業現場內外排放數據均不超標，確實有刺鼻性氣味。當地環保執法部門18日依法要求四家涉事企業停產整頓。但造成孩子流鼻血與工廠排氣有無關聯，暫不能確定。

▼ 家長帶孩子去醫院檢查 。（圖／翻攝 青蜂俠）