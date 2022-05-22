小學生作文寫290個吱　「背後原因」師又氣又好笑　

記者任以芳／綜合報導

大陸河北張家口一名男孩的作文徹底火了。這名三年級的小學生為了湊字數，竟然寫下290個吱字。聶姓班導師改作業時，當下看到很惱火，但越看越有趣，覺得太有創意。之後這篇「吱吱文」流傳到網路上瞬間爆紅。

▲ 大陸小學生作文寫290吱 。（圖／翻攝 澎湃）

綜合陸媒報導指出，張家口這名三年級小學生自訂作文題目是《我第一次給老鼠的話》，乍看很有童趣。但文章只寫了兩句話，「老鼠都偷東西，我給你的話開始了...吱吱吱吱吱吱吱吱.....。」全文總共有「290個吱字」，一路吱到尾。

負責改作業的聶老師說，「一開始要同學寫300字作文，後來給一點小懲罰要寫到350字。」沒想到這位同學竟然狂寫吱吱吱...。一開始看到火都上來了，最後越看又氣又好笑。

據了解，這名同學平時就很調皮幽默，老師後來想想也算是一種孩子的創意，也就不追究。但之後會針對每一位學童進行「作文能力提升」。

▲ 作文湊字數寫藝人名字。（圖／翻攝 搜狐）

盤點大陸小學生作文創意，確實天馬行空又好笑。比如，有同學作文寫《我的好朋友》為了湊字數，一開始把所有同學的名字都寫了一遍，最後還寫上把喜歡的藝人名字寫了上去，楊冪、迪麗熱巴、易烊千璽...好多好多都是我的好朋友。

還有小學生作文寫《妹妹》，隔壁鄰居阿姨生了一個妹妹，媽媽問我要不要一個妹妹，我向妹妹有什麼好玩。我說，媽媽給我生一條小狗，要白色的。結過，這篇生小狗的奇想文，老師給了100分。

▲ 大陸小學生作文天馬行空 。（圖／翻攝 搜狐）

還有一些學生專門拆父母後台，像是有學生作文抱怨自己父親制定家規「沒有人性」，考80分吃米飯，考不及格只能喝稀飯。還有小學生看到媽媽敷臉以為看到鬼，知道是「面膜」後，開始分析這個東西貼在人臉看起來就像魔鬼，一定是「面魔」。

針對孩子無限創意文章，大陸教育學專家也建議，孩子如果在文章裡邊為所欲為隨心所欲地寫是一個不良習慣，如果老師和家長遇見這樣的情況，一定要及時糾正孩子的錯誤，不要再錯誤的習慣裡一錯而再錯，但老師和家長應該正確的引導學生，而不是打罵責備孩子錯誤，才能讓孩子創意發揮在正確道路上。