河南商丘將建永久性方艙！耗費近6億　隔離點達1000間

▲大陸擬開始建設永久性方艙醫院。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委主任馬曉偉日前剛在《求是》雜誌發表署名文章，提出面建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，提前規劃永久方艙醫院。5月19日，河南省商丘市就稱，將耗資1.35億元人民幣（約新台幣5.93億元），建設的永久性方艙隔離點達1000間。

據河南省政府採購網5月19日消息，河南天衡工程管理有限公司受商丘市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部辦公室的委託，就商丘市方艙隔離點項目工程總承包及移動醫療廢物處置設備採購項目擬採用單一來源方式採購徵求意見。

該項目共分為二個包段，包段一新建方艙隔離點1000間；包段二要採購移動式醫療廢物微波消毒設備一台、醫療廢物轉運車一台。採購金額方面，包段一金額為135,129,049.39元（人民幣，下同），包段二為3,640,000元，供應商為兩家不同公司。

據《澎湃新聞》報導，5月19日河南商丘市疫情防控指揮部辦公室工作人員介紹，上述方艙位置在商丘市示範區第五人民醫院南邊，是當地第一個規模較大的隔離點。另據河南天衡工程管理有限公司方面介紹，新建方艙的造價是由一家造價諮詢公司通過預算定額算出來的。

工作人員強調，公布的金額是總承包項目，不單單包括那1000間房間，價格也含方艙裡面設備和材料，還有場邊綠化。該工作人員強調，「建成肯定是永久的。」