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雲南老爺爺倒地「路人全不扶」　只有「小學女童」願意伸出援手

記者蔡紹堅／綜合報導

雲南文山一名80多歲的老爺爺日前外出散步時摔倒在地，路過的行人只是看了一眼就加速離開，完全沒人想協助攙扶。幸好，最後有一名小學女童看不下去，和奶奶一起伸出援手，老爺爺才終於得救。

從監視畫面中可以看到，老爺爺獨自以手用力撐著牆壁，想要站穩，但雙腿還是不斷搖晃，最後終於撐不下去，重摔在地上。

老爺爺倒地之後站不起來，不斷在地上掙扎，旁邊有非常多人車經過，但都沒有人願意伸出援手，甚至有人看了一眼之後故意繞道，相當無情。

▼老爺爺倒在地上，路人見到後馬上繞路。（圖／翻攝微博）

▲▼老爺爺倒地不起「路人全不扶」　只有「小學女童」伸出援手。（圖／翻攝微博）

幸好，小學女童彭美涵及奶奶看不下去，馬上跑過來扶起老爺爺，並將老爺爺送回了家，確認一切沒問題之後才離開。

事後，老爺爺非常感動，寫了一封感謝信寄到彭美涵就讀的學校，他表示，「我嘗試自己站起來，但是無論怎麼努力，雙手都很難支撐起我，路人們紛紛向我投來異樣的眼光，有些人只看了我一眼，就事不關己加快不乏，有些人眼中充滿擔憂，我感受到了他們的糾結，是害怕像新聞報導那樣，攙扶老人被訛。」

老爺爺提到，「只有彭美涵同學和她的奶奶一起急忙走向我，對我伸出了援手，我感受到他們的雙手不那麼有力，身軀甚至承受不住我的重量，但仍未放棄，艱難的攙扶我回家。」

▼只有小學生與奶奶伸出援手。（圖／翻攝微博）

▲▼老爺爺倒地不起「路人全不扶」　只有「小學女童」伸出援手。（圖／翻攝微博）

老爺爺還說，「我和家人對她們十分感激，希望她們能停留片刻，接受我們誠摯的感謝，但是她們只留了句『沒事，都是應該的』，便風塵僕僕地離去。」

彭美涵的行為令很多網友非常感動，但也有網友指出，路人不敢扶並不是沒有原因的，「我不會去怪這些路人，畢竟訛詐的例子太多了，換成我也會猶豫。」「小學生又不怕被訛，未成年人啊！」「不敢扶可以理解，但打個電話找警察、救護車來幫忙也行吧？」

▼老爺爺寄出感謝信。（圖／翻攝微博）

▲▼老爺爺倒地不起「路人全不扶」　只有「小學女童」伸出援手。（圖／翻攝微博）

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