進喔！粉紅超跑雨中搖擺衝進大甲鎮瀾宮　兩大女神再相會

▲白沙屯媽祖雨中衝進大甲鎮瀾宮。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）



記者林冠吟／綜合報導

白沙屯媽祖往北港進香即將來到尾聲，22日在北港朝天宮完成刈火儀式後，繼續一路北返，不過25日途中路過大甲時，粉紅超跑一路搖擺衝降大甲鎮瀾宮，再度上演兩大女神相會，也讓一旁信眾興奮直喊「進喔！」。

白沙屯媽祖進香往北港進香第6日，儘管回鑾途中遇雨，但仍不減信眾熱情。25日進入台中大甲，在即將抵達大甲鎮瀾宮時，鑾轎突然左右搖擺晃動，接著便一路轉彎在雨中衝進大甲鎮瀾宮，再度上演兩大女神相會，讓一旁信眾難掩興奮。

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而大甲鎮瀾宮見粉紅超跑衝進廟前廣場，司儀也高喊「恭迎白沙屯媽祖、山邊媽祖，進喔」，一旁的信眾也跟著高喊「進喔」，期待媽祖能夠停駕，不過粉紅超跑進入廟前廣場後，只在原地搖擺了一下，並未停駕或駐駕，隨即繼續北返行程。

▲白沙屯媽祖雨中衝進大甲鎮瀾宮。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）



儘管此次白沙屯媽祖並未停、駐駕大甲鎮瀾宮，但北返路上仍與大甲鎮瀾宮有些許聯繫，25日白沙屯媽祖準備在台中清水餐廳停駕休息時發生一起小插曲，疑因天雨路滑，大轎班工作人員在拿板凳準備讓媽祖停駕時，不慎摔倒，因而摔壞板凳，而餐廳老闆見狀緊急拿出大甲媽專用板凳替代，才順利解除危機。

因此就有信眾留言表示，「路過禮貌打招呼」、「一定要來不能不來，因為途中使用了人家的板凳，過來說謝謝。」

不過回顧歷史，白沙屯媽祖曾在2006年於鎮瀾宮駐駕過夜、2012年曾停駕20分鐘，2020年更是睽違8年再度停駕鎮瀾宮，相隔兩年後再次行經大甲鎮瀾宮，僅在外「打招呼」。而白沙屯媽祖預計也將在27日下午3時5分回宮，便會將神龕由紅布蓋上，28日轉交由二媽遊庄繞境，信眾若想再次看到媽祖聖顏，還得等到6月7日凌晨1時20分開爐。