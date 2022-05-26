女兒打BNT亡！母遞陳情信、全身發抖喊沒要國賠「只想看解剖報告」

▲16歲馮小妹接種新冠疫苗後死亡，至今家屬得不到真相。馮媽媽在新黨台北市議員參選人郭容仙等黨職幹部的陪同下，至疾管屬前抬棺撒冥紙抗議，並遞交陳情信。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／台北報導

台北市一名16歲馮姓少女去年接種BNT疫苗後，因不良反應過世，死因查明無望讓馮媽媽心痛。今（26日）她在新黨台北市議員參選人郭榮先陪同下向衛福部遞交陳情信，後抬棺衝疾管署，更全身發抖激動泣喊：「我沒有要國賠，我只是想看到自己孩子的解剖報告書。」

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▲馮媽媽（上圖右2）今天向衛福部遞交陳情信。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新黨黨職幹部至疾管屬前抬棺撒冥紙，後遭警察以違反集會遊行法舉牌警告。（圖／記者湯興漢攝）

馮媽媽指出現在最大訴求就是上次開記者會後，陳時中回應沒有證據是不實指控，今天將疾管署署長和地檢署署長互踢皮球的信件放進陳情信中遞交給衛福部，「陳時中上次眼睛瞎了沒關係，我今天親自送，陳情信裡面都是證據。」

▲馮媽媽（上圖左）表示自己提起訴訟只是為了看女兒的解剖報告書。（圖／記者湯興漢攝）

馮媽媽更進一步表示，整件事在司法相驗過程讓她覺得台灣司法有問題，死者家屬沒有辦法看解剖報告書，必須另外起訴才可以調閱本案的解剖報告書，「我覺得很扯，這是最不公平的地方！我怎麼知道你有沒有黑箱作業？我為什麼還要另起一個起訴，才可以看自己孩子的解剖報告書？」

她重申自己沒有要國賠，早在去年12月28日在台大醫院相驗時就已經和檢察官明確表示沒有要國賠，但是檢察官因女兒死因不明直指她有兒虐疑慮，更覺得她「湮滅證據」所以將遺體扣留將近4個月。馮媽媽激動表示，今天是為了看到那份解剖報告書才決定要去地檢署按鈴申告。