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花蓮有條件發放關懷包　校園接種BNT疫苗比例為55.31%

▲▼花蓮26日新增1558例新冠確診，全縣累計達25879人染疫。（图／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮26日新增1558例新冠確診，全縣累計達25879人染疫。（图／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣25日新增確診人數1558例，醫療院所通報為857例，醫療診所通報為614例，外縣市醫療院所通報為87例。教育處代理處長翁書敏表示，校園同意接種BNT疫苗比例為55.31%，尚未回填接種BNT疫苗調查表的家長，務必審慎評估後盡速繳交。

由於目前快篩實名制每人一月僅能購買一次，目前縣內實名制快篩仍有剩餘，因應許多民眾上班或其他需求，縣長徐榛蔚呼籲中央放寬個人購買實名制快篩試劑的頻率，降至一至兩周即可再次購買，徐縣長也說，藥局快篩試劑存量尚為充足，鄉親務必為家人們準備足夠的快篩試劑。

▲▼花蓮26日新增1558例新冠確診，全縣累計達25879人染疫。（图／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼衛生局長朱家祥提醒，兒童接種疫苗出現四種狀況應立刻就醫。

衛生局長朱家祥表示，花蓮縣居民自5月23日起快篩檢測陽性，經醫師診斷評估後即確診，讓確診鄉親可以盡早獲得診斷與治療，中央流行疫情指揮中心也在25日宣布自5月26日全國實施此項防疫政策。

▲▼花蓮26日新增1558例新冠確診，全縣累計達25879人染疫。（图／花蓮縣政府提供，下同）

隨著中央疫情指揮中心放寬隔離標準，花蓮縣居家照護物資包發放方式亦做滾動式調整，朱家祥特別再次說明，最後確診基準日期為25日，自26日起將回歸「原實物銀行模式」，採有條件發放確診者之居照關懷包，發放條件及發放方式如下：
（一）發放條件
1.列冊低收入戶/中低收入戶，因生計者確診或居家隔離致生活陷困，三餐難繼者。
2.列冊獨居老人因確診致生活陷困，三餐難繼者。
3.遊民因確診致生活陷困，三餐難繼者。
4.其他因素經訪視評估確實急需物資者，如：
（1）主要負擔家計者確診，有就讀高中以下子女或照顧65歲以上失能長者，生活陷困，三餐難繼者。
（2）主要負擔家計者1/2以上確診致生活陷困，三餐難繼者。

（二）發放方式：新城鄉、花蓮市、吉安鄉以及壽豐鄉等四鄉鎮市，將委託宅配業者寄送，宅配到家，請鄉親務必提供正確且完整之通訊地址；其餘鄉鎮一樣由各村里長協助發送。

▲▼花蓮26日新增1558例新冠確診，全縣累計達25879人染疫。（图／花蓮縣政府提供，下同）

校園同意接種BNT疫苗比例為55.31%。

朱家祥指出，花蓮縣自5月30日至6月7日開始5至17歲兒童及青少年BNT校園接種，目前經調查家長對於孩子接種BNT疫苗意願度較高。他提醒，兒童接種疫苗出現以下四種狀況應立刻就醫，包括持續發燒超過48小時或活力變差。常見疫苗副作用幾天後仍沒有消失，出現呼吸困難、氣喘，心跳加速、虛脫或全身紅疹等。出現胸痛、心悸或運動耐受不良等疑似心肌炎症狀。

自5月30日起實施兒童BNT疫苗校園集中施打，接種BNT疫苗調查表共發出35541份，統計至今日中午繳回接種疫苗調查表情形，總共回收14772份，同意接種人數為8171位，同意接種比例為55.31%。

教育處代理處長翁書敏呼籲，家長若收到接種疫苗調查表，確認評估後可以先回報給導師，以利於安排後續施打作業。針對媒體提問校園是否提早放暑假，翁書敏回應，中央尚未規劃，後續會根據教育部規劃做辦理。

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