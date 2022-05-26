走廊談判大亂鬥！為了監視器...萬華商業大樓兩厝邊多次爆衝突

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區日前發生2名男子跑到一棟商業大樓7樓開槍案，雖然被開槍的棋牌社並沒有報警，但警方主動介入偵辦，逮捕2名涉案槍手，事後清查雙方為鄰居關係，因其有人不滿棋牌社的監視器影響隱私，進而發生爭執，開槍前還有人被押進棋牌社毆打。

警方調查，19日凌晨1時許，20歲的蘇姓男子與21歲王姓男子，一同前往萬華區一處商業大樓7樓的棋牌社開槍，蘇當下朝鐵門開1槍，子彈貫穿鐵門後卡在隔板的門縫。

▲監視器影響隱私惹怨，2派人馬走廊上爆多次衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後，擔心雙方私底下互相尋仇，立刻啟動調查，逮捕涉案蘇姓槍手以及王姓共犯；據了解，蘇男在棋牌社旁的觀光協會聽聞，棋牌社裝太多監視器，影響隱私問題，所以才開槍洩憤。

據聞，觀光協會與棋牌社為同一樓層，因觀光協會有人透露「棋牌社監視器太多，會影響隱私」，雙方因此爆發過肢體衝突，其中還有人從觀光協會走出來講電話，棋牌社內竟衝出多人毆打對方，甚至還遭押進棋牌社。

▲萬華某大樓內的棋牌社與同樓層的觀光協會，曾多次爆發肢體衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

觀光協會聽聞聲響，也立刻衝出來救人，砸破棋牌社的鐵門玻璃，雙方因此交惡；根據監視器畫面，雙方叫來許多人助陣，當場在走廊上談判。

警方表示，目前將全力防堵衍生後續暴力事件發生，也持續針對觀光協會以及棋牌社的狀況加以追查，不排除槍擊案幕後有主使者，也將蒐集相關證據抓人。