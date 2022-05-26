5重症童併發腦炎亡　專家研判病毒直攻腦幹：要找出2關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

國內這波本土疫情爆發至今，已有5名重症兒童併發腦炎死亡，昨日（25日）又新增1名6歲男童染疫後併發腦炎，目前還在加護病房救治當中。小兒感染科權威、前衛福部長林奏延研判，問題可能出在腦幹，有可能是病毒直接侵犯腦幹所導致，治療兒童不僅要救命，還要確保不會留下後遺症，所以他希望能透過組成專家團隊找出2個關鍵，分別為病況變壞的時間點和及時對應治療。

▲不少家長擔心家中孩童染疫可能會併發腦炎。（資料照／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

國內目前累計已有15名兒童確診後引發重症，其中5人因併發腦炎死亡。而昨日（25日）再新增1例確診兒童併發腦炎個案，這名6歲男童平時與母親等家人同住在雲林縣，家人確診後，男童也在5月21日出現症狀，送往虎尾若瑟醫院檢驗確診，但病況急轉直下，5月22日已被轉送進台大雲林分院隔離加護病房治療。

雲林縣長張麗善25日表示，男童確診後快速轉變成猛爆性腦炎，醫療團隊正在盡力搶救，希望能盡快脫離險境。對於如何防範兒童重症風險，中央流行疫情指揮中心25日表示，已於上週召開專家會議，並訂定「兒童臨床處置相關指引」，包含抽血檢驗項目、注意頭部影像等等，後續會再發布醫界通函供各界醫師參考。

根據《自由時報》報導，小兒感染科權威、前衛福部長林奏延應邀組成專家團隊分析腦炎個案，他提到，確診兒童併發腦炎的問題可能出在腦幹，例如病毒直接侵犯腦幹，導致病況急轉直下，也有可能是免疫反應激素風暴，目前要找出的關鍵是病況變壞的時間點和及時對應治療，畢竟治療兒童不僅要救命，還要確保不會留下後遺症，另外，後續也可以研究分析有無易感基因。

▲國內今年累計已有5名兒童染疫合併腦炎死亡。（圖／記者楊晏琳製表）

至於要如何預防兒童染疫併發腦炎，有部分家長提問是否可以帶小孩去打B型腦膜炎疫苗。對此，ICU醫師陳志金在臉書PO文提醒，「這是完全沒有幫助的事」，B型腦膜炎疫苗預防的是「B型腦膜炎雙球菌」的感染，而新冠肺炎是冠狀病毒，兩者完全不同，希望家長們不要聽到「腦炎」就混為一談，更不要病急亂投醫。

兒科醫師陳敬倫也表示，B型腦膜炎疫苗不能預防新冠腦炎，至於是否要讓孩子施打這支疫苗，他覺得「有預算就可以打」，因為施打費用並不便宜，台灣歷年的確診案例也很少。