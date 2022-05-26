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提早放暑假？北市、桃園、台中、高雄今宣布　4縣市暫不提前

▲▼經過三級警戒加上兩個月的暑假，已經停課三個半月的國高中小學生，終於在今天(9/1)開學恢復到校上課。台北市大同區大橋國小一大早就有不少家長送自己的小孩到校上課，由於防疫管控家長不得入校，學生進校也一定要量測體溫戴口罩噴灑酒精消毒後才能入內。（圖／記者湯興漢攝）

▲目前校園確診最大族群為沒施打疫苗的小學生及幼兒園生。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔子柔／綜合報導

本土疫情嚴峻，因許多學生尚未施打疫苗，教育部授權各縣市政府彈性調整停課標準，也有部分家長希望提早放暑假，避免上上停停的情況，今（26）日有4縣市將宣布是否提早放假。

今宣布縣市：

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台北市、桃園市（最快今天決定）、台中市、高雄市

不提早放假（線上、分流教學）縣市：

新北市、嘉義縣市、花蓮縣

未表態縣市：

基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣、金門縣（最快明宣布）、連江縣

▲▼經過三級警戒加上兩個月的暑假，已經停課三個半月的國高中小學生，終於在今天(9/1)開學恢復到校上課。台北市大同區大橋國小一大早就有不少家長送自己的小孩到校上課，由於防疫管控家長不得入校，學生進校也一定要量測體溫戴口罩噴灑酒精消毒後才能入內。（圖／記者湯興漢攝）

▲校園連2天新增近萬例確診。（圖／記者湯興漢攝）

校園日增近萬例確診，提議提早放暑假的聲音不斷傳出，並持續對於「九宮格」停課標準質疑，教育部昨（25）日指出，因應疫情發展及指揮中心公布防疫措施，針對校園因應疫情調整授課方式，將持續依各地方疫情，以確診個案為核心，採行因地因校制宜的彈性處理原則，因應疫情調整授課方式，實施遠距教學方式因應。

桃園市長鄭文燦25日表示，最快會在今天決定學校是否再延長1週的遠距教學，也會研議是否提前放暑假。台北市長柯文哲則在日前談到提前放暑假一事，表示需先想好配套措施，最慢週四（26日）會跟大家說明。

台中市長盧秀燕面對本土確診飆升，25日也表示今天會針對提早放暑假公布三方案；高雄市長陳其邁則在25日晚間鬆口透露，會在今天公布。

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