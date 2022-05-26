指揮中心1圖藏深意　台大醫翻譯畫重點：只有這條可多救命

記者陳俊宏／綜合報導

今天（26日）起全民適用「快篩陽性即確診」，指揮中心也製圖提醒6種情況仍應檢驗PCR。對此，台大急診醫學部臨床教授李建璋表示，很開心指揮中心對PCR使用做出正確調整，全部6條很複雜，他幫忙翻譯一下，就可以了解PCR的6條深意，且只有「快篩陰也可做PCR」這條可多救命。

▼6種情況仍應檢驗PCR。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心25日宣布，今天起全民適用「快篩陽性即確診」，民眾持快篩陽證明就可先診斷、確診並領藥。指揮中心也說明，還有6種情況應檢驗PCR，包括：

1.醫事人員執行抗原快篩時，對於快篩結果判斷有疑慮時。

2.民眾自行進行快篩檢測，但醫師與病患對於抗原快篩陽性結果無法達成共識時。

3.快篩陽性之確診者於隔離治療期間有住院需求時。

4.快篩陰性，但臨床醫師懷疑為新冠感染症狀時，特別是有新冠重症風險因子之對象。

5.快篩陽性之第一線醫療工作人員必要時可於24小時內以PCR複驗。

6.快篩陽性也可至社區篩檢站PCR採檢。

對此，李建璋在臉書說，白話大意是，「快篩陽理論上是很準，但是現在各家品牌快篩良莠不齊，所以還是會有不準，如果想用PCR再確認一下，是可以的。快篩陽都偶爾不準了，快篩陰當然更不準，有症狀的高危險群，如果快篩陰，要趕快使用PCR確認，才不會延誤給藥。」

李建璋發文還附上一個「覺得開心」的感受，他指出，再畫一次重點，「快篩陰也可做PCR」，只有這條可以多救命！

▼今天起全民適用「快篩陽性即確診」。（示意圖／記者林悅翻攝）

