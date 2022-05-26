這款確診口服藥別亂給別人吃　醫示警1情況：恐一睡不醒

記者陳俊宏／綜合報導

台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇提醒，輝瑞口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid），千萬不能覺得自己確診沒什麼事，就讓給他人吃，這麼做非常危險，如果那人又剛好有服用安眠鎮靜藥物，有可能一睡下去就醒不來。

指揮中心25日宣布，今天（26日）起全民適用「快篩陽性即確診」，民眾持快篩陽證明就可先診斷、確診，但無論是視訊看診或至現場，都須經醫師評估才能領藥。

▼Paxlovid。（圖／路透）



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指揮中心指揮官陳時中重申流程，快篩陽性者可至篩檢站經醫師診斷確診、通報，再依據每人情況給予適當藥物，口服抗病毒藥物也會在醫師評估需求後發放，若輕症、無症狀者也可能不需領藥。他強調，篩檢站不是自行認知確診就去拿藥的地方。

陳昶宇25日在臉書指出，輝瑞口服藥Paxlovid千萬不能覺得自己沒什麼事，就讓給他人吃，這麼做非常危險，醫師都是經過仔細的藥物核對跟用藥說明才將藥開出去，如果隨意給別人吃，那人又剛好有服用安眠鎮靜藥物，有可能一睡下去就醒不來，或合併使用降膽固醇藥，可能會橫紋肌溶解甚至腎衰竭，「 這款抗病毒藥效果很好，但真的要小心。」

重症專科醫師黃軒也在臉書提醒，抗病毒藥物Paxlovid、默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir）如何吃，以及有什麼副作用。

►如何吃抗病毒藥物：



Paxlovid：每次服用2錠Nirmatrelvir（150mg錠劑）與1錠Ritonavir（100mg錠劑），每日2次，共服用5天。



莫納皮拉韋：每12小時服用一次，一次4顆膠囊，持續5天。

▼莫納皮拉韋。（圖／路透）



►了解抗病毒藥物副作用，才不會恐慌，以為病情加劇了：

Paxlovid：可能的副作用包括改變、破壞味覺、腹瀉、血壓升高、肌肉痠痛等。其中「味覺改變」，宛如COVID19之前的症狀一樣，輝瑞藥廠自己在做臨床研究發現，有部分受試者吃了帕克斯洛維德，味覺會改變，這些改變包括服藥後，可能嘴內會有金屬味、肥皂味、塑膠味、甚至美食味會喪失，嚐不出食物味道，久久不散，甚至有人因此中斷療程，或食欲不振。

莫納皮拉韋：大部分是以腸胃症狀為主，例如腹瀉、噁心、嘔吐，這些對老人而言，吃不下、缺乏營養吸收，在病毒肆虐時，是非常危險的。

►抗病毒藥物的副作用如何處置？

抗病毒藥物治療期間，很多副作用的症狀，也許會跟感染COVID19病毒很像，一些副作用症狀，只要告知醫生，上述很多不適，可以一些藥物解決症頭的不舒服，例如：

1、 肌肉痠痛，可吃鎮熱解痛的藥。

2、 腹瀉，就用止瀉劑和胃腸藥。上述一些藥物最好和醫生討論後，才能安心使用。

3、 味覺改變，但唯有味覺改變是沒有什麼藥物可輔助治療，一些生活習慣的改變，也許可以幫助緩解味覺改變，例如可多漱口、刷牙，保持口腔清爽，喝一些檸檬汁，吃有酸味的食物、醋或糖果增加唾液分泌，同時可以蓋住口腔異味，但這些仍是先要問一下你的醫師、藥師，你日常生活的用藥有沒有得避免有酸的檸檬或葡萄柚，才能安全！切記！

黃軒提醒，抗病毒藥物要不要使用，是醫生專業判斷，不是你個人想要就會有，我們尊重專業，守護我們的生命，祝福大家一起度過難關。



▼現行未滿65歲口服抗病毒藥物適用條件。（圖／指揮中心提供）