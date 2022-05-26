單日76死飆新高　專家揭1原因「致死率會再攀升」

記者黃翊婷／綜合報導

國內本土疫情昨日（25日）新增8萬9352例確診，另增76例死亡。雖然指揮中心指揮官陳時中表示，目前是在高原的情況，致死率大約是萬分之8至9，一切還要再觀察；但新光醫院副院長洪子仁認為，因為國內長者的疫苗覆蓋率比紐西蘭（致死率萬分之7至8）還低，染疫致死率應該會繼續攀升，甚至超過萬分之10。

▲國內本土疫情高峰是否已經過了，各界仍有不同的看法。（資料照／記者李毓康攝）

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本土確診病例連日突破8萬例，25日新增76例死亡，單日死亡人數更是達到新高紀錄，讓不少民眾相當擔憂。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，國內疫情目前仍在高原的狀態，死亡數若對應下來，大概是萬分之8或萬分之9，但是否有特別的情況，還有待進一步觀察。

根據《聯合新聞網》報導，新光醫院副院長洪子仁認為，這次疫情的整體致死率約為萬分之4.8，英國的致死率為萬分之18、紐西蘭萬分之7至8，但我國長者的疫苗覆蓋率比紐西蘭低，估計染疫致死率會繼續攀升，這1、2天就會達到萬分之8至9，接著應該會超過萬分之10。

▲5月25日新增中重症與死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

然而，對於國內本土疫情的走向，台北市長柯文哲表示，台北市的疫情洪峰應該出現在上週，雖然現在洪峰已經過了，但問題是波峰要維持多久，不可能馬上過去，從其他國家的經驗來看，大概需要4週，雖然台灣的狀況不會跟新加坡、南韓完全一樣，但有參考價值。

台大感染科前醫師林氏璧也在臉書PO文中提到，雙北的確診數沒有明顯往上衝，可能是感染人數真的變少了，但還需要再觀察一週，而高雄市的染疫人數連續3天超過台北市，台中市也連續2天超過台北市，「中南部要邁向高點是確定的。」

另外，「快篩陽性等於確診」今日（26日）起全民適用，林氏璧認為，民眾做PCR的需求應該會減少，若運作順暢，對醫護人員和民眾應該都是好事，如此一來，也能把急診和大醫院的資源留給有重症風險的族群。

▼快篩陽性診斷確診暨開立藥物流程圖 。（圖／指揮中心提供）