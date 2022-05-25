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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林姿妙施政滿意度60%稱不受司法影響　民進黨：顯然是文宣操作

▲宜蘭縣長林姿妙聲明反擊涉貪案偵查細節遭曝。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭縣長林姿妙。（資料照／記者游芳男攝）

記者陶本和／台北報導

針對媒體25日釋出一份「林姿妙施政滿意度60.84%，不受官司影響」、「國民黨成民主聖地第一大黨」的網路民調新聞，民進黨人士表示，捲入涉貪案的宜蘭縣長林姿妙、官邸兩度被搜，這種配合新聞操作的民調，顯然是文宣操作，尤其網路民調結果，宜蘭的基本盤勢藍大於綠，很顯然和經驗法則有很大落差，這種民調反而證明林姿妙和國民黨的心虛。

綠營人士表示，這份「網路民調」詢問林姿妙的滿意度，並未詢問司法相關議題，即直接推論官司爭議「未影響」選民對於縣政的認同，恐有過度推論之嫌；該人士說，才一週前另一家網路媒體的「電話民調」，不相信林姿妙清白多於相信，「顯然林姿妙無法交代清楚涉貪案，已經失去民眾信任」，但林卻重申政治迫害，稱起訴影響選舉，這顯然和民意有巨大落差，也低估了選民的智慧。

該人士進一步表示，網路民調沒問候選人支持度，單從縣長滿意度、政黨支持度，難以評估選舉結果，不宜作過多的推論，更何況「「林姿妙涉入司法案件被調查，官邸還兩度被搜索，已夠讓『民主聖地』宜蘭蒙羞」，宜蘭民調結果藍大於綠，簡直荒唐！」他認為，這一系列網路民調的政黨支持度，可能是受到題目設計或調查方法的影響，和實際情形恐有偏差。

針對林姿妙「起訴影響選舉」的相關說詞，民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇則表示，林姿妙就是心虛在打「預防針」；而黨內人士也說，「打完起訴預防針，然再輔以民調自清，這種政治操作顯然是把宜蘭縣民當笨蛋，以為可以隻手遮天」。

對於林姿妙涉及貪污等司法情事，林姿妙日前在縣府有舉行說明會表示，是有心人士及特定媒體操作帳戶有新台幣上億元，暗指是貪污所得，其實資金出入是在支票帳戶，非存款帳戶，資金存入是為票據兌現，存入就會被領走，來回10次就會創造10倍金流，才出現支票帳戶累計達上億元。

林姿妙當時表示，欠債還錢，天經地義，卻被有心人士故意操作、混淆視聽，誤導是貪污，完全不符事實。另外，有關外界稱行李箱與保險箱內有現金與金條一事，她也批評是子虛烏有、離譜指控。

林姿妙當時強調，檢方偵查動作的確不太尋常，希望早日釐清；她說，自己一生清白做人、認真做事，為縣民謀福利，不會退縮，會繼續努力奮鬥，為縣民、縣政及她的清白，請大家給她力量，為恢復宜蘭淨土而努力。

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