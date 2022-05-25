援外政策白皮書照片還是馬英九　外交部認失誤：今年9月公布新版

▲外交部2012年11月16日公布援外政策白皮書。（圖／取自外交部網站）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委何志偉25日指出，外交部的援外政策白皮書已經10年沒有更新，最新的版本還停留在2012年11月16日，包括總統玉照也還是前總統馬英九，「還是像古董一樣」。對此，外交部次長田中光坦言，這個是外交部的失誤；國經司司長蔡允中則說，預計在今年9月公布新的版本。

立法院外交及國防委員會25日處理院會交付111年度中央政府總預算決議，外交部、退輔會主管預算凍結案總計7案，並邀請田中光、退輔會副主委吳志揚等人列席備詢。何志偉質詢時提及，有人說有些東西放了10年就可以叫古董，而外交部的援外政策白皮書「就像古董一樣」。

何志偉指出，根據外交部網站刊載的資料，援外政策白皮書的最新日期，還停留在2012年11月16日，完全沒有更新，包含總統的玉照也停留在這個時刻，「可以告訴我這個時空的靜止，發生什麼事情」。對此，田中光坦言，我覺得這個是外交部的失誤，「我們要把它改過來」。

何志偉再指，依據行政院官網公布的外交政策，我國政府在外交政策上秉持「踏實外交」原則，強調穩健踏實，互惠互助，致力於和平與發展，建立與邦交國永續夥伴關係，並與理念相近及友好國家深化與廣化多元領域的實質關係，特別是與理念相近國家建立價值夥伴關係。

何志偉追問，外交部聲稱會調整援外政策白皮書，包含總統玉照在內要花多久的時間，外交部國經司司長蔡允中則說明，「現在網站上的資料是上一版的」，外交部會在今年9月推出、公布最新一版的資料。

事實上，民進黨立委邱志偉、許智傑等人曾在去年召開「台灣援外60年，願景陳舊要改變，Taiwan is helping, and Taiwan can help more」記者會，呼籲外交部依據我國目前援外指導方針，制定新版援外政策白皮書，並由行政院建立援外政策協調專責單位，強化跨部會援外機制量能。

蔡允中當時回應，外交部正在草擬新版的援外白皮書，一方面內部要討論，另一方面也要結合專家的意見，並且在短時間內充實內容，而新版的援外白皮書在很多方向、思維與作法上，都會與原版的有所不同。