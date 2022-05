援外政策白皮書照片還是馬英九　外交部認失誤：今年9月公布新版

▲外交部2012年11月16日公布援外政策白皮書。(圖/取自外交部網站)



記者林銘翰/台北報導

民進黨立委何志偉25日指出,外交部的援外政策白皮書已經10年沒有更新,最新的版本還停留在2012年11月16日,包括總統玉照也還是前總統馬英九,「還是像古董一樣」。對此,外交部次長田中光坦言,這個是外交部的失誤;國經司司長蔡允中則說,預計在今年9月公布新的版本。

立法院外交及國防委員會25日處理院會交付111年度中央政府總預算決議,外交部、退輔會主管預算凍結案總計7案,並邀請田中光、退輔會副主委吳志揚等人列席備詢。何志偉質詢時提及,有人說有些東西放了10年就可以叫古董,而外交部的援外政策白皮書「就像古董一樣」。

何志偉指出,根據外交部網站刊載的資料,援外政策白皮書的最新日期,還停留在2012年11月16日,完全沒有更新,包含總統的玉照也停留在這個時刻,「可以告訴我這個時空的靜止,發生什麼事情」。對此,田中光坦言,我覺得這個是外交部的失誤,「我們要把它改過來」。

何志偉再指,依據行政院官網公布的外交政策,我國政府在外交政策上秉持「踏實外交」原則,強調穩健踏實,互惠互助,致力於和平與發展,建立與邦交國永續夥伴關係,並與理念相近及友好國家深化與廣化多元領域的實質關係,特別是與理念相近國家建立價值夥伴關係。

何志偉追問,外交部聲稱會調整援外政策白皮書,包含總統玉照在內要花多久的時間,外交部國經司司長蔡允中則說明,「現在網站上的資料是上一版的」,外交部會在今年9月推出、公布最新一版的資料。

事實上,民進黨立委邱志偉、許智傑等人曾在去年召開「台灣援外60年,願景陳舊要改變,Taiwan is helping, and Taiwan can help more」記者會,呼籲外交部依據我國目前援外指導方針,制定新版援外政策白皮書,並由行政院建立援外政策協調專責單位,強化跨部會援外機制量能。

蔡允中當時回應,外交部正在草擬新版的援外白皮書,一方面內部要討論,另一方面也要結合專家的意見,並且在短時間內充實內容,而新版的援外白皮書在很多方向、思維與作法上,都會與原版的有所不同。