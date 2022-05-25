立陶宛駐台辦事處今年開設有望　外交部：應該在夏尾秋初之際

▲外交部政務次長田中光。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立陶宛經濟暨創新部部長阿爾莫奈特（Ausrine Armonaite）日前表示，立陶宛駐台北經貿代表處長將於夏末或秋天赴台，外交部次長田中光25日證實，立陶宛政府已經在今年3月提出申請，外交部也已正式回覆，成立的時間大概會落在夏尾秋初，目前正在徵詢適當的人選與地點。

立法院外交及國防委員會25日處理院會交付111年度中央政府總預算決議，外交部、退輔會主管預算凍結案總計7案，並邀請田中光、退輔會副主委吳志揚等人列席備詢。民進黨立委趙天麟質詢時詢問，有關立陶宛在台灣開試辦設處，有沒有比較具體的時間點。

田中光說明，依照目前的時程看起來，立陶宛政府在今年3月提出申請案，外交部已經正面回覆，尤其阿爾莫奈特最近在立陶宛國會作證時，也有提出一份時間表，「大概是落在夏尾秋初的時段會成立」。

田中光也透露，立陶宛政府目前正在徵選適當的人選與地點，詳細情形不便由外交部說明，立陶宛官方會適時公布，「我們也尊重他」，如果依據最保守的估計，今年內將有機會正式設處。

趙天麟強調，立陶宛是跟台灣理念相近的國家，他們為了支持民主自由，承擔一定程度上的經濟衝擊，「對於這樣的國家我們感到敬佩，也要要全力互惠互利、繼續支持」。

外交部副發言人崔靜麟日前表示，台灣在今年3月下旬收到立陶宛政府提送在台灣設立代表處的申請文件後，外交部隨即依照行政程序，迅速函覆同意立方設處，一切進展順利，雙邊就此議題均持續密切溝通，目前立國政府正在進行駐台代表遴選，以及辦公處所選址等內部最後行政程序。