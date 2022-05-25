白宮事先預告台灣未納IPEF首輪　外交部竟稱「美國給台灣尊重」

▲美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前搶先預告，台灣未被納入首輪印太經濟架構（IPEF）名單，外交部次長田中光25日表示，台灣的機會還在，但是可能在第二輪，「台美之間一直有個默契，我們不要有驚喜」，他認為蘇利文搶先宣布台灣不在首輪名單，這是給台灣一種尊重。

美國總統拜登（Joe Biden）23日在東京正式公布「印太經濟架構」，包括美國、日本、印度等13個國家已加入這項新的貿易倡議，其有效性外界仍有疑問。不過，蘇利文22日已經先行向媒體透露，台灣未被納入印太經濟架構，美國正在尋求深化與台灣經濟夥伴關係。

立法院外交及國防委員會25日處理院會交付111年度中央政府總預算決議，外交部、退輔會主管預算凍結案總計7案，並邀請田中光、退輔會副主委吳志揚等人列席備詢。國民黨立委溫玉霞質詢時詢問，台灣沒有被納入印太經濟架構，這是外交部意料當中還是意料之外的事。

田中光指出，IPEF是印太戰略裡面很重要的一環，這次蘇利文事先在飛機上講出「台灣可能不在第一輪」，這點符合台灣跟美國的慣例，而且那個時候拜登還沒有公布，「所以他只是這樣講，但是沒有確定」。

田中光說明，目前台灣的機會還在，但是可能是在第二輪，而且台美之間一直有個默契，「我們不要有驚喜」，所以蘇利文這次先提出來，台灣不在第一輪裡面裡面，「我覺得是給台灣一種尊重，我的解讀是這樣」。

溫玉霞質疑，IPEF是由美國主導發起，如果真要邀請台灣很簡單，不像其他國際組織，有時候中共會給台灣打壓、杯葛，這就是美國一手主導的組織，「他要邀請實在沒什麼問題」，是否雙方條件還沒講好。

對此，田中光回應，IPEF是一個開放的平台，而且美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也曾經說過，「誰如果有意願通過規定，都歡迎加入」，所以目前還是台灣努力的方向跟目標。

民進黨立委羅致政質詢時追問，外交部所謂「是給台灣一種尊重」的說法到底是什麼意思，田中光則解釋，台美在過去都有一個默契，就是沒有驚喜，所以他認為蘇利文搶先在拜登之前宣布，「我覺得是一種尊重」。