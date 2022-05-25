　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白宮事先預告台灣未納IPEF首輪　外交部竟稱「美國給台灣尊重」

▲▼美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／路透）

▲美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／路透）

記者林銘翰／台北報導

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前搶先預告，台灣未被納入首輪印太經濟架構（IPEF）名單，外交部次長田中光25日表示，台灣的機會還在，但是可能在第二輪，「台美之間一直有個默契，我們不要有驚喜」，他認為蘇利文搶先宣布台灣不在首輪名單，這是給台灣一種尊重。

美國總統拜登（Joe Biden）23日在東京正式公布「印太經濟架構」，包括美國、日本、印度等13個國家已加入這項新的貿易倡議，其有效性外界仍有疑問。不過，蘇利文22日已經先行向媒體透露，台灣未被納入印太經濟架構，美國正在尋求深化與台灣經濟夥伴關係。

立法院外交及國防委員會25日處理院會交付111年度中央政府總預算決議，外交部、退輔會主管預算凍結案總計7案，並邀請田中光、退輔會副主委吳志揚等人列席備詢。國民黨立委溫玉霞質詢時詢問，台灣沒有被納入印太經濟架構，這是外交部意料當中還是意料之外的事。

田中光指出，IPEF是印太戰略裡面很重要的一環，這次蘇利文事先在飛機上講出「台灣可能不在第一輪」，這點符合台灣跟美國的慣例，而且那個時候拜登還沒有公布，「所以他只是這樣講，但是沒有確定」。

田中光說明，目前台灣的機會還在，但是可能是在第二輪，而且台美之間一直有個默契，「我們不要有驚喜」，所以蘇利文這次先提出來，台灣不在第一輪裡面裡面，「我覺得是給台灣一種尊重，我的解讀是這樣」。

溫玉霞質疑，IPEF是由美國主導發起，如果真要邀請台灣很簡單，不像其他國際組織，有時候中共會給台灣打壓、杯葛，這就是美國一手主導的組織，「他要邀請實在沒什麼問題」，是否雙方條件還沒講好。

對此，田中光回應，IPEF是一個開放的平台，而且美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也曾經說過，「誰如果有意願通過規定，都歡迎加入」，所以目前還是台灣努力的方向跟目標。

民進黨立委羅致政質詢時追問，外交部所謂「是給台灣一種尊重」的說法到底是什麼意思，田中光則解釋，台美在過去都有一個默契，就是沒有驚喜，所以他認為蘇利文搶先在拜登之前宣布，「我覺得是一種尊重」。

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
林志玲無預警曝喜訊！　送兒禮物：小生命奇蹟誕生
最強奶媽確診「嚴重呼吸困難」！　燒到崩潰3症狀曝
絕命影片曝！男大生雨夜摔車　衝客運車底遭輾斃
快訊／新北提前放暑假？　侯友宜回應了
快訊／全民瘋搶機票害大當機！　虎航道歉了
快訊／15縣市「大雨特報」！　這2天雨彈最猛
陳文茜悲認「這次狀況有點糟」！美權威：換掉全身白血球
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐巧芯違停案員警記2支申誡　莊瑞雄痛罵：追殺自己弟兄沒肩膀

賴品妤瑞芳服務處同仁快篩陽！　她曝身體現況

「快篩富翁」葉毓蘭？　1天狂篩4次遭轟：真的大可不必

白宮事先預告台灣未納IPEF首輪　外交部竟稱「美國給台灣尊重」

新北65歲長者「打就送」2快篩劑！　侯友宜：6月底前快來打疫苗

快訊／快篩陽=確診明上路　侯友宜祭4大措施：社篩站全面轉型

快訊／新北提前放暑假？　侯友宜：不管線上實體分流「都準備好了」

快訊／疫情燒國會187人確診　19位立委染疫﹑5人隔離中

快訊／陳時中選台北市長？　王世堅「非常不好」：他是台灣公共財

她轟富邦產險不要再叫慘了　去年賺68.5億「想穩賺不賠是強盜」

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

芭比Q了！他快篩2條線　室友變閃電俠光速消失

徐巧芯違停案員警記2支申誡　莊瑞雄痛罵：追殺自己弟兄沒肩膀

賴品妤瑞芳服務處同仁快篩陽！　她曝身體現況

「快篩富翁」葉毓蘭？　1天狂篩4次遭轟：真的大可不必

白宮事先預告台灣未納IPEF首輪　外交部竟稱「美國給台灣尊重」

新北65歲長者「打就送」2快篩劑！　侯友宜：6月底前快來打疫苗

快訊／快篩陽=確診明上路　侯友宜祭4大措施：社篩站全面轉型

快訊／新北提前放暑假？　侯友宜：不管線上實體分流「都準備好了」

快訊／疫情燒國會187人確診　19位立委染疫﹑5人隔離中

快訊／陳時中選台北市長？　王世堅「非常不好」：他是台灣公共財

她轟富邦產險不要再叫慘了　去年賺68.5億「想穩賺不賠是強盜」

楊小黎終於轉陰！　曝確診10天「最大感觸」：必定好好珍惜

猜疫情高峰專家「都敗給台人這1點」！前疾管局長：別再理確診數

徐巧芯違停案員警記2支申誡　莊瑞雄痛罵：追殺自己弟兄沒肩膀

李建璋／老人非典才是典型　長輩有這4症狀請速快篩！

助民眾找對職涯方向　勞動部雲嘉南分署出書第二彈

賴品妤瑞芳服務處同仁快篩陽！　她曝身體現況

4月景氣動向調查　製造業連4個月下滑、營建業創近2年新低

台東球迷看過來！中信許基宏尋找生涯首支再見全壘打球

收1萬元洩漏取締賭場行動　高雄佐警收賄判5年半定讞

台東熱氣球繫留明開搶、漢堡王買1送1！2大「線上旅展」3.5折起

政治熱門新聞

快訊／新北提前放暑假？　侯友宜：不管外面怎麼變「都準備好了」

李眉蓁清冠一號留給長輩　陳其邁：不是養生茶

葉毓蘭「陰轉陽」！曝自己天天喝清冠茶防疫

當兵用的T91、65K2步槍要汰換了！　XT112新式步槍8月作戰測評

5兒童染疫病逝！馬英九轟「你怎能不憤怒？」　

她轟富邦產險不要再叫慘了　去年賺68.5億「想穩賺不賠是強盜」

民進黨「新北、桃園」市長人選曝光　蘇貞昌找他也沒鬆口

最新民調曝！六都市長他防疫最好　陳時中不及格

國民黨這位中央委員　宣布參選高雄市長

快訊／母親過世...侯友宜哽咽「眼眶紅了」　繼續接受民進黨質詢

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國對應措施一次看

勞工確診、匡列怎麼請假？　勞動部兩張圖解答、居隔書可30日內補提

白袍換綠袍！　陳時中選台北市長3條件曝光

林智堅傳點頭選桃園戰張善政？　民進黨揭目前提名進度

更多熱門

相關新聞

德州槍擊致21死！拜登：18歲擁槍是錯誤的

德州槍擊致21死！拜登：18歲擁槍是錯誤的

美國德州烏佛德羅伯小學（Robb Elementary School）在當地時間24日爆發槍擊案，造成21人死亡，年僅18歲的槍手也在與警方駁火過程中被擊斃。剛從亞洲行返回白宮的美國總統拜登隨後發表全國演說，將這起大規模槍擊案稱為「美國的另一場大屠殺」，還聲稱18歲的孩子能合法擁有槍支是錯誤的。

拜登表態願軍事護台　布林肯26日談對中政策

拜登表態願軍事護台　布林肯26日談對中政策

紐時：拜登軍事護台言論　與美政府新政策一致

紐時：拜登軍事護台言論　與美政府新政策一致

侵烏後中俄首次聯合軍演　強碰拜登亞洲行

侵烏後中俄首次聯合軍演　強碰拜登亞洲行

用歌詞警告拜登　陸：豺狼來了有獵槍

用歌詞警告拜登　陸：豺狼來了有獵槍

關鍵字：

印太經濟架構IPEF蘇利文拜登田中光外交部溫玉霞羅致政

讀者迴響

熱門新聞

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

《全明星2》李佳薇爆「已祕婚半年」！

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

火辣女菇農爆汗工作　身分曝光網嗨了

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

帶小三看球賽上電視　全國看他「外遇實況」

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面