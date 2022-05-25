影／高嘉瑜道歉了！我向邱志偉表達歉意「任何人都不該拿生病開玩笑」

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜確診後，指控同黨立委邱志偉脫口罩喝咖啡，是傳染給她的最大嫌疑犯，讓邱斥責胡說八道，要求道歉，綠營內部也對高的行為感到不滿，邱志偉24日也砲轟高嘉瑜獵巫，要求她除應向他道歉外，也應同時向國人及民進黨立法院黨團致歉。對此，高嘉瑜今（25日）錄影三度公開道歉，並說昨已致電邱志偉表達歉意；她坦言，在疫情期間，任何人都不應該拿生病開玩笑。

▲高嘉瑜錄影片向邱志偉道歉。（圖／高嘉瑜國會辦公室提供）

高嘉瑜在影片表示，她昨天早上也有打給邱志偉，跟他再次道歉，也確實在疫情期間，任何人都不應該拿生病開玩笑，這是一個非常嚴肅的事情。她希望邱志偉的心情能夠平復，也能夠好好休息、早日康復，她也再次跟邱志偉表達深深的歉意。

當高嘉瑜22日傳出快篩陽消息後不久，邱志偉也發現自己快篩陽，之後兩人經PCR，證實確診。但高嘉瑜隔天卻於臉書指控，邱志偉在立法院未戴口罩喝咖啡，「看起來是他傳染給我的嫌疑最大」，請邱志偉要注意自身的防疫，否則也要提醒坐在他旁邊的人，並直言邱志偉真的要負最大的責任。

該篇文發出後，高嘉瑜澄清是開玩笑，但已讓邱志偉相當不悅，批評高嘉瑜胡說八道，為了自己的聲量，不惜出賣靈魂跟政治道德，「我覺得是一個無良、無知的政治工作者」。此外，據悉民進黨立法院黨團內部群組有多名立委不認同高嘉瑜的行為，紛紛譴責。

高嘉瑜23日下午6時17分在臉書發文，表示要鄭重向邱志偉道歉。高嘉瑜解釋，「下午有記者說邱志偉委員服務處助理確診，蔡易餘委員又PCR陰，所以可能是邱委員傳染給我，請我回應，我的回應比較輕鬆，但不是真的要譴責邱志偉委員，疫情下大家都要做好自我防護，也不要互相指責。」

高嘉瑜也說，剛剛得知邱志偉助理早在兩個禮拜前就確診康復了，所以應該不是邱志偉傳染給她的，對於誤會邱志偉深感抱歉，「也可能是我傳染給他的」。