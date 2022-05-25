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外交部稱台灣未納IPEF是「美方尊重」　羅致政氣炸：絕對不能接受

▲民進黨立委羅致政於外交及國防委員會質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委羅致政。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

外交部次長田中光25日表示，美國在正式公布印太經濟架構（IPEF）前，預告台灣不會在首輪名單，是對台灣的一種尊重，符合台美當前默契，台美關係不要有任何出乎意料之舉。對此，外交及國防委員會召委、民進黨立委羅致政表示，立法部門作為台灣民意的代表，絕對不能接受。

立法院外交及國防委員會25日處理外交部、退輔會主管預算凍結案，並邀請田中光、退輔會副主委吳志揚等人列席備詢。羅致政在所有立委詢答結束後表示，從今天所有立委針對IPEF的談話都看得出來，立法部門對於美方政府的決定很遺憾、不能接受，甚至有點不滿。

羅致政說，行政部門怎麼樣表達政府的立場是一回事，但是立法部門作為台灣民意的代表，「我們對這樣的結果很遺憾、不滿，是不能接受的」。

羅致政指出，行政部門在第一線很辛苦，立法部門絕對站在行政部門的後方，並且給行政部門最大的支持，希望政府能夠更積極地表達，讓美方知道立法部門的立場跟主張，這也是為什麼田中光提到「美方事先告訴我們，是對我們的尊重」，很多立委都不太能夠接受。

羅致政認為，田中光來立法院備詢不是代表個人，而是代表外交部，「如果你們新聞稿是這樣寫，他們提前告訴我們，對我們是尊重的話，我絕對不能接受」。

羅致政說明，美國跟台灣之間的關係，還是有實跟虛的差別，實的部分就是台灣對IPEF、軍售等各方面實質關係的提升，當然還有很多努力的空間，包括美國貿易代表戴琪與政務委員鄧振中在泰國曼谷的談話，當然有其一定的正面意義。

不過，羅致政也說，在多邊方面，不論是世界衛生大會（WHA）、IPEF等決定上，「離我們的期待還有很大的落差存在」，這點他要以外交及國防委員會召委的身份，表達民意代表及立法部門的看法，雖然不需要用決議的方式處理，但是立場還是要表達一下。

田中光稍早在接受國民黨立委溫玉霞質詢時表示，IPEF是印太戰略裡面很重要的一環，這次美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）事先在飛機上講出「台灣可能不在第一輪」，這點符合台灣跟美國的慣例，而且那個時候拜登還沒有公布，「所以他只是這樣講，但是沒有確定」。

田中光說，台灣的機會還在，可能是在第二輪，而且台美之間一直有個默契，「我們不要有驚喜surprise（出乎意料之舉）」，所以蘇利文這次先提出來，台灣不在第一輪裡面裡面，「我覺得是給台灣一種尊重，我的解讀是這樣」。

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