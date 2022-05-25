5兒童染疫病逝！馬英九轟「你怎能不憤怒？」　開嗆陳時中、蔡政府　

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對國內24日新增一名10歲確診男童合併腦炎病逝，生前曾對媽媽說看到廁所裡有妖怪，前總統馬英九25日抨擊蔡政府的兒童防疫政策，並質疑超前部署在哪？這就是防疫指揮官陳時中所說的目前疫情「控制得宜」？另對於一名出席另位染疫死亡兒童告別式的民眾，稱「面對疫情政府的不作為，我們真的無能為力嗎？」馬英九也批，這就是蔡政府所說的「有政府，請安心」，你怎麽能不憤怒？

中央流行疫情指揮中心24日宣布新增42人染疫病逝，其中1人是10歲男童。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該男童未接種疫苗、無慢性病，13日出現發燒、頭暈、嘔吐症狀，隔天出現意識變化、抽搐，快篩呈陽性；送醫院急診時發燒至40.1度，X光輕微肺炎，頭部電腦斷層有嚴重腦水腫，發生心律不整、氧氣濃度下降緊急插管送加護病房，治療使用類固醇、瑞德西韋、免疫調節、降腦壓藥物，最後因為腦炎合併多重器官衰竭，18日死亡。

成大醫院小兒胸腔暨重症科主任王玠能21日出席疾管署主辦的「兒童新冠肺炎併發急性腦炎之臨床處置與案例討論」，轉述男童母親描述，指男童曾出現眼睛上吊、四肢抽動等現象，持續約5到7分鐘，間隔5分鐘又重複發生3次，甚至疑似出現幻覺，對媽媽說「看到廁所有妖怪，妖怪附身到自己身上，覺得電燈在晃動」

對此，馬英九25日在臉書表示，至5月23日為止，指揮中心公布的資料顯示，我國兒童重症案例已累計14例，有5名兒童死亡，其中4人合併腦炎。

馬英九說，幼童的免疫力本就不足，和老人一樣屬高危險群，很多兒科醫生早就呼籲，預防兒童染疫併發腦炎，最好的方式就是打疫苗。但國內目前僅剛開放5至11歲兒童BNT疫苗預約，而且瞬間秒殺，數量根本不夠；至於6歲以下的兒童，最快要等到今年7月，才有可能接種疫苗。

「國內有多少孩童，需要多少的兒童疫苗，預先規畫並提供給家長們選擇，是政府最基本的防疫作為。」馬英九表示，但我們看到的卻是，憂心的爸爸媽媽，因不忍心小孩被戳鼻子，在雨中排隊搶唾液快篩；小孩出現發燒症狀，衝急診室焦急等待PCR採檢。

馬英九質疑，指揮中心引以為傲的超前佈署在哪裡？這就是陳時中所說的目前疫情「控制得宜」？

馬英九又引述一位出席染疫死亡兒童告別式的民眾，在媒體人黃暐瀚臉書上留言：「看到家長傷心欲絕泣不成聲的模樣，我忍不住也哭出來了。從南區殯葬所騎車回永康，下著大雨臉上雨水、淚水把我口罩濕透了。面對疫情政府的不作為，我們真的無能為力嗎？」

馬英九批評，「這就是蔡政府所說的『有政府，請安心』。你怎麽能不憤怒？」

▼馬英九指有民眾出席染疫病逝兒童的告別式難過掉淚，並質疑政府的防疫作為。（圖／翻攝自馬英九臉書）