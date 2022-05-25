　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

5兒童染疫病逝！馬英九轟「你怎能不憤怒？」　開嗆陳時中、蔡政府　

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對國內24日新增一名10歲確診男童合併腦炎病逝，生前曾對媽媽說看到廁所裡有妖怪，前總統馬英九25日抨擊蔡政府的兒童防疫政策，並質疑超前部署在哪？這就是防疫指揮官陳時中所說的目前疫情「控制得宜」？另對於一名出席另位染疫死亡兒童告別式的民眾，稱「面對疫情政府的不作為，我們真的無能為力嗎？」馬英九也批，這就是蔡政府所說的「有政府，請安心」，你怎麽能不憤怒？

中央流行疫情指揮中心24日宣布新增42人染疫病逝，其中1人是10歲男童。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該男童未接種疫苗、無慢性病，13日出現發燒、頭暈、嘔吐症狀，隔天出現意識變化、抽搐，快篩呈陽性；送醫院急診時發燒至40.1度，X光輕微肺炎，頭部電腦斷層有嚴重腦水腫，發生心律不整、氧氣濃度下降緊急插管送加護病房，治療使用類固醇、瑞德西韋、免疫調節、降腦壓藥物，最後因為腦炎合併多重器官衰竭，18日死亡。

成大醫院小兒胸腔暨重症科主任王玠能21日出席疾管署主辦的「兒童新冠肺炎併發急性腦炎之臨床處置與案例討論」，轉述男童母親描述，指男童曾出現眼睛上吊、四肢抽動等現象，持續約5到7分鐘，間隔5分鐘又重複發生3次，甚至疑似出現幻覺，對媽媽說「看到廁所有妖怪，妖怪附身到自己身上，覺得電燈在晃動」

對此，馬英九25日在臉書表示，至5月23日為止，指揮中心公布的資料顯示，我國兒童重症案例已累計14例，有5名兒童死亡，其中4人合併腦炎

馬英九說，幼童的免疫力本就不足，和老人一樣屬高危險群，很多兒科醫生早就呼籲，預防兒童染疫併發腦炎，最好的方式就是打疫苗。但國內目前僅剛開放5至11歲兒童BNT疫苗預約，而且瞬間秒殺，數量根本不夠；至於6歲以下的兒童，最快要等到今年7月，才有可能接種疫苗。

「國內有多少孩童，需要多少的兒童疫苗，預先規畫並提供給家長們選擇，是政府最基本的防疫作為。」馬英九表示，但我們看到的卻是，憂心的爸爸媽媽，因不忍心小孩被戳鼻子，在雨中排隊搶唾液快篩；小孩出現發燒症狀，衝急診室焦急等待PCR採檢。

馬英九質疑，指揮中心引以為傲的超前佈署在哪裡？這就是陳時中所說的目前疫情「控制得宜」？

馬英九又引述一位出席染疫死亡兒童告別式的民眾，在媒體人黃暐瀚臉書上留言：「看到家長傷心欲絕泣不成聲的模樣，我忍不住也哭出來了。從南區殯葬所騎車回永康，下著大雨臉上雨水、淚水把我口罩濕透了。面對疫情政府的不作為，我們真的無能為力嗎？」

馬英九批評，「這就是蔡政府所說的『有政府，請安心』。你怎麽能不憤怒？」

▼馬英九指有民眾出席染疫病逝兒童的告別式難過掉淚，並質疑政府的防疫作為。（圖／翻攝自馬英九臉書）

▼馬英九指有民眾出席染疫病逝兒童的告別式難過掉淚，並質疑政府的防疫作為。（圖／翻攝自馬英九臉書）

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
老闆確診！闆娘拒快篩還開店　熟客進門1句話員工更傻眼
30歲全馬跑者輕症痊癒　爬3層就喘！就醫狂問「到底怎麼了」
快訊／連千毅確診！　直播主之亂二審「無法出庭」
快遞員染疫7天仍陽性　被逼上班「大家都在咳」！指揮中心給答案
男明星爆「外流女粉絲裸照」截圖曝！　約女教練私拍
全台70％家長「手機相簿變這樣」！他揭慘況網笑翻
男大生摔車「滑到對向」！　遭客運當場輾斃
「兒童BNT」15縣市今開打！副作用有哪些　完整QA一次解答
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨今提名蔣萬安選台北市　藍綠六都布局名單一次看

5兒童染疫病逝！馬英九轟「你怎能不憤怒？」　開嗆陳時中、蔡政府　

葉毓蘭陰轉陽！跑遍4委員會、參與甲動　每天狂喝清冠茶防疫無效

李眉蓁想把清冠一號留給長輩　陳其邁：這是處方藥不是養生茶

蔡英文視察北榮　黃珊珊提3建議：感謝中央已經注意到問題

蔡英文偕同黃珊珊視察北榮　「中央地方會持續合作、解決問題」

快訊／總統府確診＋5　4府內員工、1員憲兵

原物料波動！端午佳節粽價漲　政院：7成3粽子價格上漲

林智堅傳點頭選桃園戰張善政？　民進黨揭目前提名進度

鄭文燦防疫滿意度跌破10%　凌濤分析3缺失：快篩劑準備不足

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

芭比Q了！他快篩2條線　室友變閃電俠光速消失

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

國民黨今提名蔣萬安選台北市　藍綠六都布局名單一次看

5兒童染疫病逝！馬英九轟「你怎能不憤怒？」　開嗆陳時中、蔡政府　

葉毓蘭陰轉陽！跑遍4委員會、參與甲動　每天狂喝清冠茶防疫無效

李眉蓁想把清冠一號留給長輩　陳其邁：這是處方藥不是養生茶

蔡英文視察北榮　黃珊珊提3建議：感謝中央已經注意到問題

蔡英文偕同黃珊珊視察北榮　「中央地方會持續合作、解決問題」

快訊／總統府確診＋5　4府內員工、1員憲兵

原物料波動！端午佳節粽價漲　政院：7成3粽子價格上漲

林智堅傳點頭選桃園戰張善政？　民進黨揭目前提名進度

鄭文燦防疫滿意度跌破10%　凌濤分析3缺失：快篩劑準備不足

口服藥物+體外震波治療　9旬老翁為女友重振雄風

北京今本土+47！深夜通報「多人被處理」　2起群聚案例調查結果曝

江蘇常州桶裝瓦斯氣爆致1死5傷　空拍畫面曝平房成碎瓦礫堆

前車加油4000公升　駕駛見總價嚇壞：我一個月薪水還不夠付

Snap獲利預警大跌43%、牽連社群媒體類股　市場擔憂美經濟迅速惡化

國民黨今提名蔣萬安選台北市　藍綠六都布局名單一次看

財部稱租屋族平均月租金僅8250　民間團體批：不食人間煙火

炭烤店老闆闖紅燈被揪酒駕　大眼妹心疼喊「都我喝的」也吃罰單

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！　送兒子禮物：小生命奇蹟誕生了

要學生「提早放暑假」不只柯P！全教產籲教部「做好配套」勿踢皮球

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

政治熱門新聞

李眉蓁清冠一號留給長輩　陳其邁：不是養生茶

當兵用的T91、65K2步槍要汰換了！　XT112新式步槍8月作戰測評

民進黨「新北、桃園」市長人選曝光　蘇貞昌找他也沒鬆口

快訊／母親過世...侯友宜哽咽「眼眶紅了」　繼續接受民進黨質詢

國民黨這位中央委員　宣布參選高雄市長

林智堅傳點頭選桃園戰張善政？　民進黨揭目前提名進度

白袍換綠袍！　陳時中選台北市長3條件曝光

最新民調曝！六都市長他防疫最好　陳時中不及格

柯文哲曝台灣解封關鍵：1個半月內「可能感染的人都感染完」

葉毓蘭「陰轉陽」！曝自己天天喝清冠茶防疫

快訊／徐巧芯口罩拉到下巴「詢問」違停 再吃3000元罰單

快訊／黃珊珊向蔡英文反映這2件事　宣布北市將啟動「紓困計畫」

觀光餐飲「慘」業！　國民黨提5訴求：精準紓困

鄭文燦防疫滿意度跌破10%　凌濤分析3缺失：快篩劑準備不足

更多熱門

相關新聞

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

一名女子表示，她男友在快遞公司上班，上周開始陸續有同事確診，最後男友和自己也染疫，2人隔離滿7天時，男友快篩還是陽性，沒想到公司竟稱「大家都在咳還是上班」。指揮中心先前則針對此狀況有過回應。

老闆確診　闆娘不快篩！熟客1句話讓員工傻眼

老闆確診　闆娘不快篩！熟客1句話讓員工傻眼

兒童重症腦炎已5死！一圖秒懂病程「急速變化」

兒童重症腦炎已5死！一圖秒懂病程「急速變化」

30歲全馬跑者染疫輕症　痊癒後爬3樓就喘

30歲全馬跑者染疫輕症　痊癒後爬3樓就喘

救護車載確診者闖紅燈　路口被撞爆

救護車載確診者闖紅燈　路口被撞爆

關鍵字：

馬英九兒童確診防疫蔡政府

讀者迴響

熱門新聞

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

網傳「阿里山巨蟒纏繞貨車」　影片驚呆眾人

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

《全明星2》李佳薇爆「已祕婚半年」！

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

快訊／德州小學爆槍擊釀師生15死！　槍手僅18歲

火辣女菇農爆汗工作　身分曝光網嗨了

帶小三看球賽上電視　全國看他「外遇實況」

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

台64重大車禍！　BMW「2車碰撞翻覆」1死1重傷

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面