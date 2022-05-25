竹縣+2570！中央健康平台上線　可申請接觸者隔離證明

▲新竹縣今日新增2570人確診。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣25日新增2570例新冠肺炎本土確診案例，12歲以下323人，65歲以上243人，無症狀者約占96%。中央今起推出數位新冠病毒健康證明平台，系統將開立確診隔離通知書並接受申請「接觸者隔離證明」，新竹縣確診民眾若隔離期結束仍未收到通知書者，也可至縣府網站填表申請補發，請民眾多多利用。

竹縣衛生局說明，中央今(25)日起推出數位新冠病毒健康證明平台，確診民眾只要資料正確，系統就會在5到10小時內開立隔離通知書，同時也開放接觸者申請「接觸者隔離證明」，呼籲民眾多加利用。衛生局表示，對於已經確診且隔離期已結束旦仍未收到隔離通知書民眾，也可到竹縣政府網站首頁，點入「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19 )疫情防治」專區，選取COVID-19 確診者隔離通知書補發申請單，填寫表單申請補發確診者隔離通知書。

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▲確診及接觸者證明申請流程。

新竹縣疫苗接種部分，除原有在新竹縣疫苗地圖可隨時查詢的各衛生所、合約診所持續接受預約外，5至17歲及成人BNT疫苗已開打，分為校園集中接種規劃、合約院所預約，及特殊場次規劃等三方面進行。校園集中接種因12至17歲已實施過基礎劑接種，因此目前以5至11歲的國小校園接種為優先，待國小接種完成再依疫苗量能安排12至17歲校園接種追加劑。5、6歲未入學國小者則由家長帶至合約院所預約施打。

在特殊場次部分，本週日(5/29)將在竹北里集會所開設一場大型接種服務，由新仁醫院提供BNT疫苗接種，包含12歲以上400個名額(預約250名、現場150名)、5至11歲兒童300個名額(預約150名、現場150名)。明(26)日下午1時開放預約。之後還有其他接種場次規畫確定後陸續公布。

▲本周有一場疫苗加開場，方便民眾就近前往。

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