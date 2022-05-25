葉毓蘭確診1天快篩4次　陳時中：不用天天篩、不用一直篩

▲葉毓蘭24日晚間快篩陽性。（合成圖／翻攝自葉毓蘭臉書、記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

國民黨立委葉毓蘭日前透露自己每天狂喝防疫茶、清冠茶，因與確診的民進黨立委高嘉瑜國會研究室相鄰，自己開始出現咳嗽、流鼻水等病症，24日兩度快篩陰，本以為沒事，當晚再度二篩結果呈現陽性，還在等待PCR結果。不過，也因她一天快篩4次的頻率，引來批評。指揮中心指揮官陳時中也說明快篩使用原則。

國民黨立委葉毓蘭24日早上指自己與確診的民進黨立委高嘉瑜國會研究室比鄰，出現咳嗽、流鼻水等病症，所幸兩度快篩陰性；但本以為沒事的葉毓蘭，晚間快篩結果卻是陽性，目前正等待PCR結果。面對疫情，葉毓蘭說，她自己除每天狂喝防疫茶、清冠茶以及補充維他命C外，好像也別無他法。

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但總計一天快篩4次的葉毓蘭，此舉卻引來質疑。陳時中則表示，其實不需要天天篩，也不用一直篩，假設有症狀與接觸史，會建議要快篩，但若僅有接觸史，且時間不是太長，可過一兩天後再篩。而有症狀但沒有接觸史的情況，則可以先做觀察，不放心再快篩。

嚴格一點來說，陳時中表示，總要有接觸或有症狀，若是心理上需要平撫的話，其實也不用常常做，畢竟都是醫療防疫器材，浪費恐怕是不好。