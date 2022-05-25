花蓮新天堂樂園重新開張！　電影院商店街現人潮...估晚間達高峰

▲▼歷經三個月整頓，台開花蓮新天堂樂園今重新開張，影城及商場陸續恢復營運。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

歷經三個月的整頓，台開土地開發股份有限公司旗下的花蓮新天堂樂園25日重新恢復營運，上午10時第一場電影《捍衛戰士》約有30多位民眾進場，現在還有一些民眾陸續購票中，相當順利；目前1~2樓櫃位約有20個櫃位營業中，其它櫃位還在洽談當中，也將陸續簽約進駐。

不過有員工指控台開積欠2至3個月不等的薪資。對此，台開公司表示，台開前副董事長吳子嘉2月間無預警宣布新天堂樂園歇業，並大量解雇員工，接著非法變更工商登記，讓自己成為台開子孫公司的代表人，在台開解聘吳子嘉後，吳更拒絕繳回公司印鑑、帳冊、員工資料等，對於吳子嘉陣營企圖讓台開下巿的毀滅三部曲。台開董事長邱于芸表示，已循法律途俓向吳子嘉提告，盼透過公權力的行使，討回公司印鑑、主機、帳冊、員工資料及營收，台開願用最大誠意解決相關勞資爭議。

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台開集團旗下的新天堂樂園於2018年12月26日開幕營運，擁有三大金氏世界紀錄，外牆融合花蓮原住民 16 族之特色打造全球最大馬賽克壁畫；人氣打卡點「貨櫃星巴克」出自日本建築大師隈研吾之手，是全球最大、亞洲首座貨櫃星巴克；商場內的溜滑梯更是「全球最長雙螺旋溜滑梯」，自開幕以來日即成為花蓮的知名景點。

不過，這項讓台開引以為傲的開發案，這兩年多年來受到新冠疫情的衝擊，加上台開集團面臨財務窘迫、經營權更迭的情況下，新天堂樂園於今年2月間，遭時任副董事長吳子嘉以發不出薪水為由，片面宣告停業，接著不顧董事長邱于芸的的反對，開始大量解雇員工，吳子嘉當時接受媒體訪問時還說，若有「大慈善家」願意接手承擔台開債務，拿錢出來償還資金缺口，他個人相當樂見。

▲影城告示幕已排滿電影上演檔期。

新天堂樂園自3月1日被迫停業以來，當初配合吳子嘉同意大量解雇的員工，自3月起即未上班，僅剩部分員工持續留守，留下來的員工自願擔任清潔人員及保全等工作，用這樣的方式守護台開，協助新天堂樂園重建，直到台開取得資金挹注，慢慢還清貨款，一點一滴恢復運作，但目前積欠的債務還沒結束。

▲已約有20個櫃位營業中，其它櫃位洽談當中，將陸續簽約進駐。

台開集團歷經3個多月的經營權爭議，經濟部商業司4月14日核准台開公司法人代表變更申請，確認董事長邱于芸為台開公司法定代表人。對於34名新天堂樂園員工陳情，指控台開積欠2至3月不等的薪資，台開表示，這兩個月來，新天堂都處於停業狀態，員工在簽署大量解雇同意書後，相關勞資爭議都在花蓮縣政府協調中。但因目前新天堂樂園員工資料都在吳子嘉陣營手中，邱于芸董事長多次透過管道要求索回，但都遭到吳子嘉陣營拒絕，而花蓮縣政府的勞資爭議協調會，台開方面並未收到出席相關會議的邀約。

▲商場專櫃推出優惠促銷活動。

今天是平日上班時間，在天候因素不佳及疫情下，電影院及逛街人潮算是相當不錯，預計晚間人流會達到巔峰。台開公司表示，特別感謝花蓮民眾的支持，期盼新天堂樂園能恢復往日榮景，一切順利；目前已積極透過法律途徑，期盼索回相關子孫公司印鑑、帳冊、員工清冊等資料，也期盼透過公權力介入，協助台開取得相關文件，台開有誠意也有義務保障所有員工權益，並期盼早日撥亂反正，讓台開及子孫公司早日恢復營運。