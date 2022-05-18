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社會 社會焦點 保障人權

與鐵粉交易翻臉！女直播主開嗆「王八烏龜」　挨告3罪名全沒事

▲▼李姓直播主在直播時叫賣商品 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲李姓直播主在直播時叫賣商品。（圖／翻攝自該直播臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓女直播主與羅姓鐵粉因為買賣發生糾紛，李女竟在直播時公布羅男個資，還開嗆他「王八烏龜子」、「要死一起死」，羅男不滿報警提告，李女被依違反個資法、恐嚇、公然侮辱等3罪遭起訴，但高雄地院審理認為，李女開直播時已和羅男互相封鎖，羅男無法看到李女罵人內容，且羅男個資在直播時，也僅有短暫出現，因此判李女無罪。可上訴。

羅姓男子指控，他曾向李姓女子購買生活物品、3C小物、水壺等商品，後來雙方翻臉是因為2020年1月底的某次直播時，他下標購買1個包包，但李女不賣他，卻將包包送給他人，他氣得直接從宜蘭開車到李女高雄的住處，還拍照上傳，後來互相封鎖對方，雙方不再往來。

沒想到李女在2020年2月1日的直播節目上，公開兩人的私訊內容，再開罵「你他媽的，你王八烏龜子阿」，甚至揚言「要死一起死，黃泉路上有一起陪」、「你如果真的站在我家，我跟你說我甘願一命賠一命，你看我敢還不敢」，甚至還公布羅男個資。

由於羅男已經封鎖李女臉書，他第一時間沒有看到李女在網路公審他，事後得知氣得報警提告，檢方偵結後，將李女依違反個資法、恐嚇、公然侮辱共3罪起訴。

高雄地院審理時，李女坦承開直播嗆羅男，辯稱當時因家中有親人過世，心情不佳又被羅男騷擾才會反擊，但強調自己沒有損害羅男權益。

法官認為，李女在直播時公布雙方網路購物糾紛產生衝突時的過程和訊息內容，其中僅有很短的時間隱約出現可辨識羅男地址、電話的鏡頭，且李女公布這些對話訊息內容的目的，是向收看其臉書直播的觀眾說明購物糾紛交易始末，而非公布羅男個資，難以認定她違反個資法。

至於恐嚇和公然侮辱的部分，法官認為，羅男與李女發生購物不愉快後，就已經約定互不往來，羅男第一時間沒有看到李女臉書直播過程，李女的直播對象是其他觀眾，並不是羅男，因此「你他媽的，你王八烏龜子阿」等語在性質上類似與朋友抱怨自身遭遇之糾紛，而於宣洩情緒過程中的不當語句，難以認定是公然侮辱；而李女的的言論僅屬單純對外揚言恐嚇事實，屬不確定的間接告知，也難以認定是恐嚇，因此判李女無罪，全案可上訴。

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