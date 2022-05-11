買20萬權利車付不出錢　惡煞撂人「球棒敲頭」搶車鑰匙開走

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子平時專門以買賣車輛為業，因收不到錢與對方相約在北車旁的亞太大樓見面，男子與女友一現身，馬上遭對方6人包圍，對方聲稱「沒有錢付」，並持球棒攻擊男子頭部，強搶男子身上的車鑰匙，直接將車子開走。

警方調查，37歲的胡姓男子平時專營汽車買賣，與27歲的陳姓男子有多次交易，但陳男在購買最後一筆20萬的權利車時，遲遲沒有付款，雙方相約10日晚間談判。

▲1對情侶上門商談汽車買賣糾紛，但卻遭6人強開汽車並毆打男友。（圖／記者邱中岳翻攝）

胡姓男子與女友一到現場，立刻被陳男等6人包圍，並且要求胡男交出車鑰匙，胡男不肯妥協，被陳等人用球棒攻擊頭部，造成頭部重創，陳等人搶走胡身上的車鑰匙後離開。

警方事後追查發現，陳姓男子因付不出錢，企圖約胡姓男子出面想黑吃黑，最後強盜胡男身上的車鑰匙，一夥人隨即逃離現場，胡脫困後立刻向警方報案。

▲男子付不出買車錢，竟約賣家出面強盜車鑰匙，還持球棒重擊被害人頭部。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後展開追查，先趕往事發的亞太大樓，在附近逮捕涉案2人，又陸續逮捕陳姓男子等4人，並在嫌犯車上搜出2把西瓜刀還有手銬等證物，將一干人等帶回偵訊，訊後依強盜、傷害以及妨害自由等罪嫌移送法辦。