　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女與人口角...弟糾「球棒隊」當街討公道　警連夜逮13人

▲台南市警歸仁分局破獲當街毆鬥案，查扣球棒等作案工具，並將涉案人13人移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警歸仁分局破獲當街毆鬥案，查扣球棒等作案工具，並將涉案人13人移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局破獲1起因男女糾紛引發的暴力毆鬥案，查獲雙方涉案人共13人，起獲作案的球棒2支，全案依妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警歸仁分局指出，5月11日深夜10時許，歸仁警分局接獲110報案，稱在仁德區中正西路路段有聚眾鬥毆情事，警方迅速出動決打部隊17名警力前往查處。

▲台南市警歸仁分局破獲當街毆鬥案，查扣球棒等作案工具，並將涉案人13人移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方到場時，雙方雖已無打鬥之情事，警方查扣2支球棒，為釐清案情，警方仍連夜將現場及相關人員13人帶返查辦。警方查出本案犯嫌葉嫌與李女，疑似因口角糾紛，28歲李女其弟27歲李男得知後，於案發時、地，與謝姓友人適遇葉嫌，即率21歲蔡姓犯嫌等9人與葉嫌等人相互鬥毆，致葉嫌頭部及手部受傷就醫。全案偵訊後將雙方共13人移請台南地檢署偵辦。

▲台南市警歸仁分局破獲當街毆鬥案，查扣球棒等作案工具，並將涉案人13人移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁警分局長邱顯良表示，民眾遇有紛爭，應循法律途徑解決，切勿私下聚眾鬥毆，本分局除加強路檢盤查，防制街頭聚眾鬥毆案件之發生外，亦會針對轄內易生治安危害地點執行擴大臨檢勤務，對於聚眾鬥毆、滋事等行為，將嚴正執法，絕不寬貸，展現警方打擊不法決心，以維社會治安。

►免接觸！洗手必備電動泡泡機＋2瓶補充瓶才765元

ET快訊
比特犬遭遺棄「餓到骨頭凸出」　軟癱草叢找食物
人氣歌手「偷拍性愛片外流」！　親口認了：很抱歉
焦糖瞎挺「確診積極讓全家染疫」！　專家2點打臉：無知
快訊／費鴻泰快篩陽！　自曝正在急診排隊等PCR
快訊／三讀！教召5次就發獎金　享就醫、購物、住宿優惠
獨／20歲辣妹確診...聲音「粗如鴨子」！　痛到無法下床
同居男友染疫！她篩陰嘆「只能一起確診？」　3現況爆共鳴
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市婦被詐46萬「19歲車手面交」　警找上門先向父親坦承一切

清冠一號全台缺貨　光田醫提醒：藥性太寒不是人人都適合

烤肉趴撩妹竟亂摸大腿！「鈔票硬塞深溝」耍帥　鹹豬手男慘挨告

「商場打滾多年不會被騙」阿北堅持匯20萬　警員急阻救血汗錢

怵目驚心！五峰仙境被染指　竹東環保蟑螂半年倒滿一個羽球場　

辱警「狗可以調教渣就不行」　惡男慘遭壓制...畫面曝光

王炳忠《國安法》案再無罪：台灣不要變第二個烏克蘭

女與人口角...弟糾「球棒隊」當街討公道　警連夜逮13人

超商自助取貨爆漏洞！他偷換「假條碼」騙萬元　誇張手法曝光

唐老大是你？台27線限速60km　這種車飆120…創史詩級紀錄

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

尹汝貞「奧斯卡是資本主義的極致」吐名言　曾自掏腰包買紅毯禮服：沒品牌贊助我

北市婦被詐46萬「19歲車手面交」　警找上門先向父親坦承一切

清冠一號全台缺貨　光田醫提醒：藥性太寒不是人人都適合

烤肉趴撩妹竟亂摸大腿！「鈔票硬塞深溝」耍帥　鹹豬手男慘挨告

「商場打滾多年不會被騙」阿北堅持匯20萬　警員急阻救血汗錢

怵目驚心！五峰仙境被染指　竹東環保蟑螂半年倒滿一個羽球場　

辱警「狗可以調教渣就不行」　惡男慘遭壓制...畫面曝光

王炳忠《國安法》案再無罪：台灣不要變第二個烏克蘭

女與人口角...弟糾「球棒隊」當街討公道　警連夜逮13人

超商自助取貨爆漏洞！他偷換「假條碼」騙萬元　誇張手法曝光

唐老大是你？台27線限速60km　這種車飆120…創史詩級紀錄

夏日防曬逆轉黑色素！櫻花妹美白擔當有一套

當地人排隊搶買！「8元」水煎包皮脆餡厚、飄香中壢超過40年

青埔共榮圈首購輕鬆成家！過嶺民族路「逸偉.王樣」公開

百萬網紅確診痊癒3個月「又發燒了」！狂感冒PO大哭圖：被搞到快崩潰

疾管署主祕爆特權插隊PCR　衛生局證實：疾管署來電請求協助

解快篩劑荒！消基會籲開放合法進口與自購「政府嚴格把關」

花蓮家庭收入大躍升！　可支配所得逐年增長

北市婦被詐46萬「19歲車手面交」　警找上門先向父親坦承一切

陳芳語首放閃！深夜約會「被餐飲小開緊摟燦笑」　大方愛街頭喇舌

清冠一號全台缺貨　光田醫提醒：藥性太寒不是人人都適合

久違重逢怕生哥躲角落　貓妹興奮攻擊秒被壓制

社會熱門新聞

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

女賣春2年不敢出門：在台灣比回去好

醫師夫偷吃　妻門外聽聲！結局更慘

三重情侶遭轟5槍！手術前PCR才知「無症狀確診」

女老師外遇同事！行車紀錄器存鹹濕對話　人夫怒告

即／新店14歲少年發燒墜10樓亡　PCR結果出爐

酒駕照獨漏他　隱藏BUG監理所也無奈

即／女兒幫翻身驚見臥床母已死亡　2人均快篩陽

台中公布酒駕累犯姓名+照片

桃園休旅車猛撞釀7傷！家屬求行車記錄器

白目男戲弄「玉蘭花身障伯」　抖音被肉搜自拍道歉

借場地讓好友床戰少女　他偷拍+分享死黨遭判刑

自小客自撞分隔島「駕駛慘死」　方向盤離奇失蹤

北投妹子在家遭外送員偷窺　這番解釋讓她超怒

更多熱門

相關新聞

離奇車禍！　方向盤不翼而飛...擋風玻璃出現疑似彈孔

離奇車禍！　方向盤不翼而飛...擋風玻璃出現疑似彈孔

台南市南區夏林路與樹林街二段路口，12日深夜發生死亡車禍，黃姓男子駕車，自撞安全島車毀人亡，警方在車前擋風玻璃發現數個可疑孔痕，且方向盤不翼而飛，後來才發現飛脫掉落地面，經查孔痕疑係白天被人砸車敲擊所留，黃男有毒品紀錄，警方懷疑黃男毒駕肇事，惟真實案情及死因，正報請檢察官法醫相驗調查。

自小客自撞分隔島「駕駛慘死」　方向盤離奇失蹤

自小客自撞分隔島「駕駛慘死」　方向盤離奇失蹤

二戰子彈害186年佳里「善行寺」漏水

二戰子彈害186年佳里「善行寺」漏水

女賣春2年不敢出門：在台灣比回去好

女賣春2年不敢出門：在台灣比回去好

光華高中手擲滑翔機起飛！

光華高中手擲滑翔機起飛！

關鍵字：

糾紛台南棒球隊歸仁

讀者迴響

熱門新聞

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

確診康復後「出現1後遺症」

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

女賣春2年不敢出門：在台灣比回去好

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

牙醫史書華千字文駁團購牟利：搞清楚我什麼等級

高雄再傳百貨公司熄燈　開幕僅3年

唐治平加入《一家團圓》暴瘦粉絲認不出

女星舌頭破半年「傷口長白斑」！

狗狗排隊買快篩　乖乖坐椅子佔位

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面