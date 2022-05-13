女與人口角...弟糾「球棒隊」當街討公道　警連夜逮13人

▲台南市警歸仁分局破獲當街毆鬥案，查扣球棒等作案工具，並將涉案人13人移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局破獲1起因男女糾紛引發的暴力毆鬥案，查獲雙方涉案人共13人，起獲作案的球棒2支，全案依妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警歸仁分局指出，5月11日深夜10時許，歸仁警分局接獲110報案，稱在仁德區中正西路路段有聚眾鬥毆情事，警方迅速出動決打部隊17名警力前往查處。

警方到場時，雙方雖已無打鬥之情事，警方查扣2支球棒，為釐清案情，警方仍連夜將現場及相關人員13人帶返查辦。警方查出本案犯嫌葉嫌與李女，疑似因口角糾紛，28歲李女其弟27歲李男得知後，於案發時、地，與謝姓友人適遇葉嫌，即率21歲蔡姓犯嫌等9人與葉嫌等人相互鬥毆，致葉嫌頭部及手部受傷就醫。全案偵訊後將雙方共13人移請台南地檢署偵辦。

歸仁警分局長邱顯良表示，民眾遇有紛爭，應循法律途徑解決，切勿私下聚眾鬥毆，本分局除加強路檢盤查，防制街頭聚眾鬥毆案件之發生外，亦會針對轄內易生治安危害地點執行擴大臨檢勤務，對於聚眾鬥毆、滋事等行為，將嚴正執法，絕不寬貸，展現警方打擊不法決心，以維社會治安。