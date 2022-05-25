拜登表態願軍事護台後　布林肯26日談對中戰略政策

▲美國國務卿布林肯將發表演說。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓24日專電

在美國總統拜登表態願意軍事捍衛台灣之後，美國國務卿布林肯將在26日發表演說，闡明拜登政府的中國政策。其中是否涉及台灣與台海議題，勢將引發關注。

美國國務院今天宣布布林肯（Antony Blinken）26日將在喬治華盛頓大學（George Washington University）發表美國對中國戰略演說。

這場演說原本預計是在5日，拜登（Joe Biden）展開亞洲訪問行程前進行，但因布林肯在演說前一天確診Covid-19（2019冠狀病毒疾病）而延後。

美國政治新聞媒體Politico昨天率先報導這項訊息。報導並引述多名消息人士表示，布林肯將強調拜登政府對中政策承襲川普時代作法。這次演說將概述戰略，不會提及細節，完整內容也不會公開。

由於拜登日前在東京表示，若中國對台動武，美國將軍事介入。儘管白宮重申美國對台政策不變，拜登也表示，美方對台戰略模糊政策並未改變，但布林肯26日對中國政策論述涉及台灣與台海議題部分，勢必引發外界關注。

Politico指出，布林肯26日的演說將向政府部會、外國政府與中國共產黨闡明，拜登政府聚焦中國的政策與管控行動符合一致性的藍圖，具有明確具體對外政策目標。拜登政府的挑戰在於確保這個戰略能獲得接受，並將取決於建立與強化在亞洲與其他地區的聯盟與夥伴關係。