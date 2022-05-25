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社會 社會焦點 保障人權

瞄到他手機裡有對面短裙女底褲照　正義夫妻制止偷拍反挨告

▲桃園市林姓現役軍人去年8月在桃園區某KTV唱歌，卻趁機偷拍短裙辣妹裙底風光，當場被辣妹友人發現悄悄報警處理。（示意圖／達志影像）

▲陳姓夫妻見義勇為，制止張男偷拍短裙女，反挨告強制恐嚇罪。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

1對陳姓夫妻在捷運西門站附近，發現張姓男子坐在廣場動作奇怪，近看發現他手機畫面上是坐在對面的年輕女子內褲，陳姓夫妻當場制止並提醒被害人，張男倉皇逃走後，又跑回頭找陳姓夫妻理論，控告陳姓夫妻涉嫌搶手機還出言恐嚇，台北地檢署25日以罪嫌不足為由，處分不起訴陳姓夫妻，另案偵辦張男涉嫌妨害秘密罪。

據了解，30多歲的陳姓夫妻是在3月間，在西門町六號出口的紅樓廣場附近，經過張姓男子的身邊時，無意間發現張男用較低的角度拿著手機，還一點一點的滑動手機，把螢幕逐步放大到最後，畫面上出現的是女性內褲，陳姓夫妻一抬頭，就發現是坐在對面的短裙女底褲遭偷拍。

陳姓夫妻見義勇為，制止張男繼續偷拍，同時通知被害女子，沒想到張男拔腿就跑，隔了一陣子又自己走回現場，跟陳姓夫妻理論，雙方為張男到底有無偷拍起了爭執，陳姓夫妻質疑張男已經把照片刪除，雙方和被偷拍女子一起鬧上附近派出所。

張男指控陳姓夫妻嗆聲「我就混這裡的，小心點」，涉嫌恐嚇，另外企圖搶走他的手機，涉嫌強制，檢察官認為陳姓夫妻發言並無危害他人生命，另外手機也一直在張男手中，因此處分陳姓夫妻被控恐嚇、強制部分不起訴，至於張男涉嫌偷拍案件仍在偵辦中。

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