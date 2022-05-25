　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醉駕衝斑馬線險奪3命！夫妻抱6月嬰慘遭撞　母變人肉氣囊救兒

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市中正路與中強街口24日下午發生一起交通事故，一對夫妻抱著男嬰正要過馬路遭左轉小客車撞倒，懷抱嬰兒的母親遭撞後仍緊抱嬰兒，父親遭撞後仍立刻起身，察看遭撞倒的妻子與嬰兒，經現場目擊民眾報警處理，將遭撞夫妻及嬰兒送醫，而肇事小貨車駕駛酒精值竟高達0.54mg/L，全案依公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦。

▲監視器畫面中夫妻抱著嬰兒，撐著傘正要過馬路。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

監視器畫面中夫妻抱著嬰兒，撐著傘正要過馬路。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

徐姓男子駕駛自小客車沿中強街左轉中正路時，與在中正路行人穿越道上過馬路的一家三口發生碰撞，造成父母及小孩身上多處擦挫傷。

▲監視器畫面中夫妻抱著嬰兒，撐著傘正要過馬路。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

當過馬路中間時遭小客車遭倒。

警方調查，42歲許姓男子和40歲李妻，24日下午約4點半左右抱著約6個月大兒子，撐著雨傘走在斑馬線上正準備過馬路遭54歲徐姓男子駕駛自小客車由中強街左轉中正路撞上，3人當場倒地不起。

▲監視器畫面中夫妻抱著嬰兒，撐著傘正要過馬路。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

據目擊民眾表示，母親被撞頭部明顯撞擊到擋風玻璃，仍緊抱懷中男嬰，爸爸被撞飛後則忍痛起身，折返察看妻小傷勢，肇事徐姓駕駛發現釀禍，下車第一時間也趕緊接手抱起男嬰，附近民眾聽到巨大撞擊聲響，紛紛跑出來查看並協助報警。

▲監視器畫面中夫妻抱著嬰兒，撐著傘正要過馬路。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

救護人員抵達後，立即將1家3口送醫，男嬰傷勢主要集中左大腿部、臉部破皮擦挫傷，2名大人則是肢體挫傷。

警方表示，針對肇事小客車徐姓駕駛進行酒測，酒測值竟高達0.54mg/L，訊後被依公共危險罪送辦。

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
林志玲無預警曝喜訊！　送兒禮物：小生命奇蹟誕生
最強奶媽確診「嚴重呼吸困難」！　燒到崩潰3症狀曝
絕命影片曝！男大生雨夜摔車　衝客運車底遭輾斃
快訊／新北提前放暑假？　侯友宜回應了
快訊／全民瘋搶機票害大當機！　虎航道歉了
快訊／15縣市「大雨特報」！　這2天雨彈最猛
陳文茜悲認「這次狀況有點糟」！美權威：換掉全身白血球
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

收1萬元洩漏取締賭場行動　高雄佐警收賄判5年半定讞

想婚男交出存摺提款卡　「女友」領光86萬：我結婚有小孩了

情侶被迷昏！她醒來下面流出「以為是男友的」　真相讓她崩潰

小學生森林驚見「受傷鳥」！急找警察求援　牠珍貴稀有身分曝

貢寮貨車撞護欄滿地漁獲！後車急煞閃避...裝箱酒精噴飛

桃園市議員參選人競選布條遭挖眼　除草工「不慎刮壞」遭送辦

快訊／中橫106K枯樹傾倒壓垮電桿...道路中段　1小時緊急搶通

醉駕衝斑馬線險奪3命！夫妻抱6月嬰慘遭撞　母變人肉氣囊救兒

絕命影片曝！男大生聚餐後雨夜摔車　衝客運車底遭輾斃司機嚇傻

跟網友爬拾丸山被丟包！女子命大窩箭竹林一晚　自行報案獲救

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

芭比Q了！他快篩2條線　室友變閃電俠光速消失

收1萬元洩漏取締賭場行動　高雄佐警收賄判5年半定讞

想婚男交出存摺提款卡　「女友」領光86萬：我結婚有小孩了

情侶被迷昏！她醒來下面流出「以為是男友的」　真相讓她崩潰

小學生森林驚見「受傷鳥」！急找警察求援　牠珍貴稀有身分曝

貢寮貨車撞護欄滿地漁獲！後車急煞閃避...裝箱酒精噴飛

桃園市議員參選人競選布條遭挖眼　除草工「不慎刮壞」遭送辦

快訊／中橫106K枯樹傾倒壓垮電桿...道路中段　1小時緊急搶通

醉駕衝斑馬線險奪3命！夫妻抱6月嬰慘遭撞　母變人肉氣囊救兒

絕命影片曝！男大生聚餐後雨夜摔車　衝客運車底遭輾斃司機嚇傻

跟網友爬拾丸山被丟包！女子命大窩箭竹林一晚　自行報案獲救

徐巧芯違停案員警記2支申誡　莊瑞雄痛罵：追殺自己弟兄沒肩膀

李建璋／老人非典才是典型！長輩有這4症狀請速快篩

助民眾找對職涯方向　勞動部雲嘉南分署出書第二彈

賴品妤瑞芳服務處同仁快篩陽！　她曝身體現況

4月景氣動向調查　製造業連4個月下滑、營建業創近2年新低

台東球迷看過來！中信許基宏尋找生涯首支再見全壘打球

收1萬元洩漏取締賭場行動　高雄佐警收賄判5年半定讞

台東熱氣球繫留明開搶、漢堡王買1送1！2大「線上旅展」3.5折起

唐揚雞堆成小山！台中丼飯＋戰斧級厚切鮭魚　還有免費白飯味噌湯

想婚男交出存摺提款卡　「女友」領光86萬：我結婚有小孩了

社會熱門新聞

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

台64重大車禍！　BMW「2車碰撞翻覆」1死1重傷

最小死後確診　2月女嬰發現傷痕將解剖

連千毅確診！直播主之亂二審短期恐難結案

高雄男大生摔車！慘遭客運當場輾斃

男明星遭爆「外流女粉絲裸照」　約艷麗女教練私拍

即／宜蘭傳食物中毒　3人送醫

台中29歲男七期租屋墜樓身亡

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

即／桃園男叫不醒送醫亡　死後採檢陽性確診

遭控性騷艷麗女教練、外流女粉裸照　男明星回應了

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

外送員擋不住蟹腿粥誘惑　直接吃下肚遭起訴

更多熱門

相關新聞

炭烤店老闆闖紅燈被揪酒駕　副駕大眼妹也吃罰單

炭烤店老闆闖紅燈被揪酒駕　副駕大眼妹也吃罰單

高雄一名30歲的張姓男子因開炭烤店當老闆，找來友人唱歌喝酒慶祝，餐敘結束後搶當護花使者，要送28歲劉姓女子返家，但因闖紅燈遭警攔查。劉女擔心張男酒駕遭逮，跳出來喊「都是我喝的！」疑似想替對方頂罪。最後張男酒測值超標依涉嫌公共危險罪逮捕帶所偵辦，劉女也吃下一張罰單。

女神失聯20年「提告討名份」　關鍵在這5字

女神失聯20年「提告討名份」　關鍵在這5字

「東方貴公子」燒胎畫圈圈　囂張駕駛下場出爐

「東方貴公子」燒胎畫圈圈　囂張駕駛下場出爐

確診男嬰發燒抽搐　警開道送醫

確診男嬰發燒抽搐　警開道送醫

BMW排氣管太囂張　拒檢落跑自撞還涉酒駕

BMW排氣管太囂張　拒檢落跑自撞還涉酒駕

關鍵字：

酒駕肇事夫妻撐傘男嬰撞飛肇事駕駛酒測

讀者迴響

熱門新聞

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

《全明星2》李佳薇爆「已祕婚半年」！

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

火辣女菇農爆汗工作　身分曝光網嗨了

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

帶小三看球賽上電視　全國看他「外遇實況」

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面