醉駕衝斑馬線險奪3命！夫妻抱6月嬰慘遭撞　母變人肉氣囊救兒

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市中正路與中強街口24日下午發生一起交通事故，一對夫妻抱著男嬰正要過馬路遭左轉小客車撞倒，懷抱嬰兒的母親遭撞後仍緊抱嬰兒，父親遭撞後仍立刻起身，察看遭撞倒的妻子與嬰兒，經現場目擊民眾報警處理，將遭撞夫妻及嬰兒送醫，而肇事小貨車駕駛酒精值竟高達0.54mg/L，全案依公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦。

▲監視器畫面中夫妻抱著嬰兒，撐著傘正要過馬路。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

徐姓男子駕駛自小客車沿中強街左轉中正路時，與在中正路行人穿越道上過馬路的一家三口發生碰撞，造成父母及小孩身上多處擦挫傷。

▲當過馬路中間時遭小客車遭倒。

警方調查，42歲許姓男子和40歲李妻，24日下午約4點半左右抱著約6個月大兒子，撐著雨傘走在斑馬線上正準備過馬路遭54歲徐姓男子駕駛自小客車由中強街左轉中正路撞上，3人當場倒地不起。

據目擊民眾表示，母親被撞頭部明顯撞擊到擋風玻璃，仍緊抱懷中男嬰，爸爸被撞飛後則忍痛起身，折返察看妻小傷勢，肇事徐姓駕駛發現釀禍，下車第一時間也趕緊接手抱起男嬰，附近民眾聽到巨大撞擊聲響，紛紛跑出來查看並協助報警。

救護人員抵達後，立即將1家3口送醫，男嬰傷勢主要集中左大腿部、臉部破皮擦挫傷，2名大人則是肢體挫傷。

警方表示，針對肇事小客車徐姓駕駛進行酒測，酒測值竟高達0.54mg/L，訊後被依公共危險罪送辦。