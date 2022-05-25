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中華醫大生醫美容保健科揭牌　醫療集團擔任顧問提升學生實務技能

▲愛爾麗醫療集團捐贈新台幣200萬元弱勢助學金給中華醫大幫助經濟弱勢家庭的學子安心向學，由校長孫逸民代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲愛爾麗醫療集團捐贈新台幣200萬元弱勢助學金給中華醫大幫助經濟弱勢家庭的學子安心向學，由校長孫逸民（左二）代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學生物醫學及美容保健科科館5月25日揭牌啟用，9月將迎來第一屆入學新生，強化學生實務技能和經驗，不僅聘請愛爾麗醫療集團董事長常如山擔任系務顧問，並與多家醫美診所、美容美體護膚中心合作，提供學生實習場域，讓學生畢業與就業無縫接軌。

▲愛爾麗醫療集團捐贈新台幣200萬元弱勢助學金給中華醫大幫助經濟弱勢家庭的學子安心向學，由校長孫逸民代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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揭牌儀式於25日上午10時舉行，由校長孫逸民、董事長鄭啟瑞、董事陳葉明容、醫事學院院長楊堉麟、系主任張文騰、愛爾麗醫療集團董事長常如山、創辦人劉貞華、執行長劉怡萱共同揭開科館布幕，象徵生物醫學及美容保健科正式加入中華醫大3學院19個系科的行列。

特別的是，長期投入關懷弱勢救助的愛爾麗醫療集團，響應中華醫大幫助弱勢家庭子女安心就學勸募，捐贈新台幣200萬元弱勢助學金，並應允之後將移撥醫美檢測等儀器豐富系館設備，增加學生實務操作練習，善心義舉為活動增添溫馨。

孫逸民校長指出，除了對愛爾麗醫療集團長期行善助弱表示敬佩外，並允諾會好好運用儀器設備培育學生的專業知能，並把弱勢助學金用在協助經濟弱勢家庭學生的安心就學補助上，讓他們不但生活受到照顧，更加專心於課業學習，畢業後也能學習善舉回饋社會。

愛爾麗醫療集團董事長常如山偕同創辦人劉貞華、執行長劉怡萱出席活動。常如山董事長表示，因為愛而美麗是集團創辦的宗旨，多年來集團也本著這個宗旨幫助社會弱勢，希望涓滴之流能匯聚成河，讓社會更加溫情有愛；而大力支持並促成善舉的創辦人劉貞華，是華醫校友，她說，沒有母校師長當年的培育就沒有今天的她，如今能回饋母校，提供經濟弱勢家庭的學弟妹助學金，讓他們可以安心學習是很有意義的事，也期許母校哉培更多優秀的學子貢獻社會。

▲愛爾麗醫療集團捐贈新台幣200萬元弱勢助學金給中華醫大幫助經濟弱勢家庭的學子安心向學，由校長孫逸民代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五專學制的中華醫大生物醫學及美容保健科今年正式對外招收新生50名，主任張文騰表示，為提升學生畢業後的職場競爭優勢，在課程規劃上以化妝品應用、醫學美容保健、美容美體與芳療、彩妝造型與時尚設計、語言與粧品事業管理為主軸，目前科館設置有SPA生活館、芳療教室、美容美體實驗室、化妝品調製與檢驗實驗室等專業教室及膚質檢測儀、水療儀、綜合美容儀、蒸汽治療儀、塑身儀、熱能修身儀、動力光儀、水光筆按摩清潔儀、高低溫皮膚按摩儀、美膚機等設備儀器，讓學生在學期間就能接觸並學習實務場域技能。

此外，邀請業界名師或指標產業擔任顧問及實務技能師資，目前已聘任愛爾麗醫療集團董事長常如山擔任系務顧問，另也邀請許乃仁皮膚專科診所院長許乃仁醫師、林口長庚紀念醫院皮膚部教授紀景琪醫師、亞東紀念醫院皮膚科主任王淑惠醫師擔任課程諮詢顧問。而為了讓學生的實務技能更紮實，畢業和就業無縫接軌，專五安排全學年校外帶薪實習，實習場域涵蓋美容醫學診所、美容美體護膚中心、彩妝中心、化妝品公司等。

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