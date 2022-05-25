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同事親友陸續確診！他月篩5次「全陰性」崩潰　網驚：天選之人

▲▼新冠肺炎 家用快篩試劑 進口試劑藥局購買 試用。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原PO這個月已經做5次快篩了。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友24日晚上在PTT的HatePolitics板上發起討論，說他身邊的人相繼確診，包括朋友、同事，甚至同住家人也中鏢，讓他覺得自己應該也無法避免。奇怪的是，不管他怎麼做快篩，結果都是陰性。眼見唯獨自己一直陰性，讓他也納悶到不行，還直呼「給我一個痛快，不要再凌遲我了！」話題引發熱議。

這位網友以「欸 我怎麼還是快篩陰啊」為題發文，文中表示，「我剛剛又快篩了，還是陰，這個月的第五次，都是陰！」似乎預想到一定會有人說他應該是插不夠深，原PO馬上接一句，「不要叫我插深點，已經夠深了，我都沒想到我的鼻孔可以插得那麼深入！」

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但一般人看到陰性，應該是鬆一口氣或覺得開心，為何原PO卻彷彿很崩潰？他就透露，「我周遭的朋友、同住家人、工作同事相繼確診，周圍那麼多病例了，我都覺得應該確診了吧？」認為乾脆一起隔離，給他一個痛快，趕快隔一隔也好，「但每次驗都是陰性，到底是怎樣啊？」

▲▼COVID-19,新冠肺炎,快篩,陰性,Omicron,疫情,防疫。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO身邊的人相繼中鏢，但他快篩仍是陰性。（示意圖／記者周宸亘攝）

最後原PO還苦中作樂，「難道……這……是真的？」而他指的則是一篇英國期刊論文，研究內容表示，長得「更有吸引力」，就可能更具有抵抗新冠肺炎的免疫力。（延伸閱讀：《英研究「長相好看真的有用」！臉部有吸引力「對新冠肺炎免疫力更高」》

看到貼文後，就有人驚呼，「該不會是天選之人？沒症狀就痊癒了」、「你幹嘛一直篩阿？這麼想確診」、「也有本來就不會被突破的，只是相對少數而已，你搞不好就是那種最猛的」、「日本傳說，笨蛋不會感冒」、「有沒有可能周圍的人是被你感染？你是無症者，早就痊癒了」、「你就剛好不容易得新冠的那種吧？就好像流感也不一定會中。」

不過，因為原PO有在留言處表示，他目前只打了兩劑莫德納疫苗，是在兩個月前打的，就有網友認為，「兩個月前打的？那保護力還有中上的水準。」還有人則說，「無症狀快篩也會陽性好嗎，誰說快篩陰是因為無症狀的關係」、「有症狀再篩吧？病毒量可能不夠」、「我也是很懷疑自己應該有中過，沒中太不合理了」、「可能你是無症狀，我無症狀CT29，快篩好像篩不到。」

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