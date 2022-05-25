中俄聯合空中戰略巡航提前舉行　首加入西太平洋空域

記者魏有德／綜合報導

中俄兩國空軍（24）日在日本海、東海、西太平洋海域上空組織實施例行性聯合空中戰略巡航，同時，俄國防部也公開俄空天軍圖-95MS轟炸機與解放軍空軍轟-6K轟炸機聯合巡航的影片。大陸軍事專家宋忠平分析，此次巡航空域首次加入西太平洋海域上空，從時間點上看，2022年度聯合巡航也是四年裡最早的一次。

▲日本防衛省拍下的中俄空軍聯合巡航畫面。（圖／日本防衛省）

《政知新媒體》報導，軍事專家王明亮分析稱，中俄以往的幾次聯合巡航聚焦東海、日本海空域，「這說明東北亞相關區域是中俄兩國共同關切的利益區。」

據了解，中俄兩軍聯合空中戰略巡航始於2019年，前三次分別是，2019年7月23日，解放軍空軍派出2架轟-6K轟炸機，與俄軍2架圖-95混合編隊，在日本海、東海有關空域按既定航線組織聯合巡航；2020年12月22日，解放軍空軍派出4架轟-6K飛機，與俄軍2架圖-95聯合編隊，在日本海、東海有關空域組織聯合巡航；2021年11月19日，解放軍派出2架轟-6K飛機，與俄方2架圖-95MC聯合編隊，在日本海、東海有關空域組織聯合巡航。

▲俄天空軍圖-95MS轟炸機。（圖／翻攝中新網）

對於本次中俄聯合巡航範圍變化，宋忠平表示，首先彰顯中俄兩軍的軍事實力、裝備能力，「這次戰略巡航的範圍是比較大的，這對護航戰機、轟炸機的航程、耐久度以及飛行員都提出很高的要求，如此大範圍的聯合巡航，也體現出中俄兩軍信賴、合作程度的加深。」

至於這次中俄兩軍聯合巡航時間點較往年提早許多，外界分析，有可能是針對在東京舉行的美、日、印、澳「四方安全對話峰會」（QUAD），不過，這個觀點並未獲得中俄兩軍官方證實。