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大陸 大陸焦點 特派現場

美日印澳「安全對話」同時　中俄在日本海「聯合戰略巡航」

▲▼日本防衛省發現中俄戰機進入日本海海域。（圖／日本防衛省）

▲日本防航空自衛隊拍到中俄軍機一同飛行。（圖／日本防衛省）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國防部24日晚間表示，中俄空軍24日在日本海、東海、西太平洋海域上空組織實施例行性聯合空中戰略巡航。由於美、日、印、澳的「四方安全對話峰會」（QUAD）同時間正在東京舉行，中俄此次行動被認為極具針對性。

大陸國防部表示，根據中俄兩軍年度軍事合作計畫，5月24日，兩國空軍在日本海、東海、西太平洋海域上空組織實施例行性聯合空中戰略巡航。

▼「四方安全對話峰會」在東京舉行。（圖／路透社）

▲▼QUAD。（圖／路透）

根據日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省指出，中俄多架轟炸機24日上午、下午出現在日本海、東海海域，包含中國的轟-6、俄羅斯的圖-95。防衛省並提到，日本航空自衛隊的戰機對此進行了警戒與監視。

另外，美、日、印、澳領導人在24日的「四方安全對話峰會」落幕後，共同發表了一份聯合聲明，聲稱四國堅決反對旨在改變現狀、加劇緊張局勢的脅迫、挑釁或單邊行動，並將致力於打造自由、開放、包容和有彈性的印太地區。雖然四國並未在聲明中明確提及「中國」二次，但仍被外媒視為是對中國「含蓄的警告。

事實上，中俄兩方空軍2021年11月也曾在日本海、東海進行聯合空中戰略巡航，雖然大陸官方強調行動屬於「例行性」，但大陸官媒《央視新聞》專訪的軍事專家王明亮卻指出，「它還有一個任務，就是如果跟相關潛在對手出現一些矛盾特別僵化、甚至激化的情況下，它也是一種施加必要壓力的一種手段。」

▲▼日本防衛省發現中俄戰機進入日本海海域。（圖／日本防衛省）

▲▼日本防衛省發現中俄戰機進入日本海海域。（圖／日本防衛省）

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