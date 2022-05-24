解放軍首位女艦長「超狂經歷曝光」　陸網：北洋水師都不敢這樣搞

▲解放軍首位女艦長韋慧曉的經歷，在大陸引發爭議。（圖／翻攝自解放軍報）

記者林彥臣／綜合報導

陸媒日前報導了中國首位「海軍女艦長」韋慧曉的經歷，沒想到她的生涯經歷，在大陸網友間意外引發討論，不少網友質疑韋慧曉的過往經歷，使有具備海軍艦長的專業能力，甚至還有人認為連北洋艦隊都不敢採取這麼大膽的拔擢標準。

網友整理韋慧曉的生涯經歷大事紀

1.1977年出生廣西

2.2000年畢業於南京大學大氣科學系

3.2000年一畢業就擔任華為高級副總裁秘書，到2004年

4.2004年就讀中山大學地球科學系碩士

5.2004年參加環球洲際小姐選美入選中國區10佳

5.2008年擔任北京奧運志工

6.2009年壯遊西藏擔任志工

7.2012年中山大學地球科學系博士畢業

8.2012年1月寫了200頁自薦信加入海軍，3日後通過審查後服役。

9.2012年8月就讀大連海軍艦艇學院

10.2014年3月擔任遼寧號航母航海部副航海長

11.2015年4月擔任長春艦實習副艦長

12.2016年3月通過副艦長考核

13.2017年9月擔任052大型驅逐艦鄭州號實習艦長，並當選共產黨19大代表。

14.2022年4月擔任052大型驅逐艦紹興艦艦長。

從生涯經歷大事紀可以發現，2012年之前，韋慧曉的經歷皆與軍旅無關，2012年自薦加入海軍後，2年就成為艦艇幹部，前後總共經歷10年的海軍生涯，成為052大型驅逐艦紹興艦艦長。

Bilibili網站的大陸網友討論表示，「反而因為是女性才褒貶五五開惹爭議，但還有誇的，這要是男性，恐怕直接全部都罵起來了」、「別侮辱北洋，北洋的管帶可比她強多了」、「北洋軍事素質好歹是當時頂尖一流了，不是留過洋就是上過海軍學堂」、「簡直就是在開玩笑，搞著玩一樣。一個外行能扛得起全艦船的性命嗎？」、「第一次看以為是假的，後來認真拜讀了她的簡歷，只能用嘆為觀止來形容。」

▲美軍驅逐艦馬斯廷號艦長布瑞格斯中校（左），至少經歷17年的歷練，才成為驅逐艦艦長。（圖／取自美國海軍網頁）



以美軍馬斯廷號（USS Mustin，DDG 89）艦長布瑞格斯中校（Robert J. Briggs）的經歷為例

2003年通過紐約州立大學「海事學院」的 ROTC 項目任命

2003年5月~2005年3月班福特號驅逐艦 (USS Benfold) 的主推進師

2005年3月~2009 年3月，在 USS FREEDOM （LCS-1）濱海戰鬥艦 ，擔任主推進助理

2009年~2011年在水面戰軍官學校擔任工程教官。

2011年~ 2014年在科爾號驅逐艦 USS COLE (DDG 67) 擔任武器官和作戰系統官，期間完成了為期9月部署在東地中海，支援歐洲和以色列的彈道飛彈防禦任務

2014年~ 2016 年，在諾福克海上訓練小組(Afloat Training Group Norfolk)擔任綜合空中和飛彈防禦戰戰術教官。

2017年~ 2018年，被分配到大西洋艦隊 (COMNAVSURFLANT) N7海軍水面部隊指揮官

2018 年12月~2020年6月，擔任維克斯堡號 USS Vicksburg (CG-69) 飛彈巡洋艦的副艦長。

布瑞格斯中校至少經歷了17年的海軍生涯，從事過推進系統、武器系統與教學系統等職務，甚至還完成過戰備狀態任務，才被任命為驅逐艦的艦長。