　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國外交部緊急約見「日本駐華公使」：對錯誤言行提出嚴正交涉

▲▼QUAD。（圖／路透）

▲在QUAD四方安全會議結束後，中國外交部緊急約見「日本駐華公使」，針對日方談話內容，提出交涉。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

中國外交部亞洲司司長劉勁松在24日晚間，緊急約見日本駐華使館首席公使志水史雄，就日方在日美領導人會談、日美聯合聲明及日美印澳「四方安全會談」峰會涉華消極、錯誤言行提出嚴正交涉，表達強烈不滿和嚴重關切。

日本首相岸田文雄在「四方安全會談」強調，他們向世界表態，特別是在印度太平洋地區，絕不容許藉由武力片面改變現狀，「4國領袖能達成一致看法向世界表態，具有重要意義」。

岸田指出，峰會上也針對在東海及南海片面改變現狀嘗試的嚴重憂慮，及因應緬甸情勢等印度太平洋地區局勢進行討論。

他說，日美澳印朝自由且開放的印度太平洋，持續在廣泛領域進行實際合作，「未來5年將以在印度太平洋地區進一步提供超過500億美元投資與支援作為目標」

被問到有關因應中國的具體對策，岸田表示，日美澳印在為了實現自由且開放的印度太平洋、推動各個領域實際合作而進行討論的場合，「並未以特定國家作為對象」。

中國外交部在24日的例行記者會上指出，中國向來積極維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，中國作為《聯合國海洋法公約》等重要涉海公約締約國，一貫積極履行自身有關國際法義務，請有關國家不要戴著有色眼鏡，進行毫無根據的指責，搞小圈子挑動陣營對立，才真正威脅構建和平、穩定、合作的海洋秩序。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
理財女專員報名台AV女優　「碗公級上圍」戰N次：沒有比我久的
婉拒交往被直男嗆「妳彭佳慧欸！」　30歲女爆氣網笑瘋：真極品
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

罕見猴痘疫情擴大　莫德納展開「潛在疫苗」臨床前試驗

中國外交部緊急約見「日本駐華公使」：對錯誤言行提出嚴正交涉

台灣平均智商「世界第一」是真的　芬蘭研究數據台人贏過日韓

烏克蘭外長：俄羅斯小偷「竊取烏克蘭糧食」　盜賣至全世界

日媒：日美澳印擬投資印太逾「500億美元」抗中

革命性「癌症病毒」展開人體實驗　能有效縮小肺部、卵巢腫瘤

台灣英雄赴前線抗俄！持國旗高喊「來幫烏克蘭」網狂讚

南韓總統向美國國歌致敬？　尹錫悅一舉動觸怒反對黨：這是辱韓

俄外長：是否恢復與西方關係「俄國決定」　將專注俄中發展

英37萬人研究曝：每天看電視「超過1小時」　更容易患心臟病

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

芭比Q了！他快篩2條線　室友變閃電俠光速消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

陸大媽搶地盤跳廣場舞　趕走孩子還踢翻交通錐

少女時代秀英.鄭敬淏穩交10年　曬LA出遊照「情侶視角」閃翻

罕見猴痘疫情擴大　莫德納展開「潛在疫苗」臨床前試驗

中國外交部緊急約見「日本駐華公使」：對錯誤言行提出嚴正交涉

台灣平均智商「世界第一」是真的　芬蘭研究數據台人贏過日韓

烏克蘭外長：俄羅斯小偷「竊取烏克蘭糧食」　盜賣至全世界

日媒：日美澳印擬投資印太逾「500億美元」抗中

革命性「癌症病毒」展開人體實驗　能有效縮小肺部、卵巢腫瘤

台灣英雄赴前線抗俄！持國旗高喊「來幫烏克蘭」網狂讚

南韓總統向美國國歌致敬？　尹錫悅一舉動觸怒反對黨：這是辱韓

俄外長：是否恢復與西方關係「俄國決定」　將專注俄中發展

英37萬人研究曝：每天看電視「超過1小時」　更容易患心臟病

美照挨批「濾鏡太重不自然」　陳美鳳高EQ回2字被推爆！

LE SSERAFIM「5人打歌舞台」被讚爆！　網評少了金加覽：好看很多

被眼鏡出賣！　丹妮婊姐視訊男友「鏡片反光」抓包他說謊

罕見猴痘疫情擴大　莫德納展開「潛在疫苗」臨床前試驗

快訊／江蘇常州深夜傳爆炸聲！餐廳倒塌母女恐遭活埋　3人受困中

張家瑋公開「拍八點檔薪資」！　幕後極限行程累翻：我真佩服自己

林凱威滑球大聯盟等級　若選秀有望衝擊首輪

苦讀整天卻忘光光　「挑著看」才能訓練大腦長期記憶

胡宇威吃「無敵星星」喊話要運動　謝欣穎揭「慢性疾病」沒打疫苗

國際熱門新聞

豪宅爽開性愛趴！他突然癱軟陳屍泳池

芬蘭研究：台灣平均智商世界第一

帶小三看球賽上電視　全國看他「外遇實況」

中國外交部緊急約見「日本駐華公使」

男友為工作分手　正妹和他老闆交往報復

偽娘網紅騙砲遭暴打！大叔見那一根激憤狂毆

猴痘擴散至少16國　專家：與歐洲2派對有關

「癌症病毒」展開人體實驗　能有效縮小腫瘤

李根大尉躺醫院畫面曝　將「請病假」返韓

烏克蘭外長：俄小偷竊烏糧食　盜賣全世界

帥氣新郎跌倒「一秒變禿頭」 新娘崩潰

搏鬥30分鐘　漁夫驚喜捕獲621kg巨魚

頭部「套衣架」不受控自轉　網紅實測嚇爛

飛行教官「空中激戰」正妹學員！　以砲換課下場慘

更多熱門

相關新聞

侵烏後中俄首次聯合軍演　強碰拜登亞洲行

侵烏後中俄首次聯合軍演　強碰拜登亞洲行

美韓官員皆表示，中國和俄羅斯24日舉行了聯合軍演，這也是莫斯科下令入侵烏克蘭以來的首次中俄聯合軍演，就在拜登出訪亞洲的期間，派遣轟炸機巡弋東北亞海域藉此展現軍力。

日媒：日美澳印擬投資印太逾「500億美元」抗中

日媒：日美澳印擬投資印太逾「500億美元」抗中

尹錫悅向美國國歌致敬觸怒反對黨：是辱韓

尹錫悅向美國國歌致敬觸怒反對黨：是辱韓

「反中牌」失靈　澳保守黨丟政權

「反中牌」失靈　澳保守黨丟政權

QUAD聯手抗中　含蓄警告：反對改變現狀

QUAD聯手抗中　含蓄警告：反對改變現狀

關鍵字：

Quad四方安全對話日韓要聞北美要聞紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

星巴克5／25起推買一送一優惠

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

最小死後確診　2月女嬰發現傷痕將解剖

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

豪宅爽開性愛趴！他突然癱軟陳屍泳池

理財女專員報名台AV女優！　碗公級上圍戰N次

芬蘭研究：台灣平均智商世界第一

大雨夜襲15縣市！鄭明典曝熱區：雨勢持續

帶小三看球賽上電視　全國看他「外遇實況」

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

婦4症狀想拿清冠一號　中醫師驚：去急診

照規定0+7去上班！他第二天「快篩2條線」悲劇了

30歲女拒交往被男嗆：妳彭佳慧欸！

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面