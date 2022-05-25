老闆確診　闆娘拒快篩還來開店！熟客進門1句話讓員工更傻眼

▲中正紀念堂車來速PCR篩檢站上周啟用。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

「現在防疫規定到底還有誰在遵守？」一名林姓男子指出，他老婆上周說她老闆確診了，所以隔天只有老闆娘來開店，最後發現老闆娘根本沒做快篩，「還說千萬不要跟客人說，免得影響生意」。

林男昨（24）日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他老婆的老闆開始發燒後就沒到店裡，只有老闆娘自己來開店，結果後續和老婆聊到快篩問題時，才發現老闆娘因為沒有症狀，所以不想快篩，「老闆娘還跟我老婆說，千萬不要跟客人說老闆確診了，免得影響生意」。

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▲林男發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



林男提到，老婆昨上午說，老闆兒子來幫忙顧店也確診了，老闆娘依然堅持不做快篩，而且還有一個熟客進店問「你們店有人確診嗎」，她開玩笑說「誰沒在店裡的就是了」，結果客人說，「其實我快篩陽性，但沒有什麼症狀，所以還是出來上班，沒通報」，讓林男傻眼說，「現在是人民自主加速與病毒共存嗎？」

▲林男貼出對話。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



網友則紛紛留言表示，「很多地方⋯都這樣連咳嗽那麼嚴重了⋯ 還是開」、「我也有一位同事這樣，很想轟下去」、「症狀這種東西每個人體感不同，政府說沒症狀不用快篩，所以保護好自己吧」、「看看為啥確診數下降就差不多該知道了什麼」、「我同學PCR陽性，他老公也是連快篩都不做」、「現在去做PCR的除了老人小孩跟領保險的之外，應該沒有人會想要去排隊了吧」。