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30歲全馬跑者輕症痊癒　竟爬3層樓就喘！就醫狂問「到底怎麼了」

▲▼中正紀念堂防疫急門診,中正紀念堂車來速PCR篩檢站,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢量能,新冠肺炎,熱區,快篩陽性,清零,核酸檢測PCR,共存,社區採檢站,防疫門診,防護衣,防疫險,防疫假,輕症無症狀,確診,居隔單,黑數。（圖／記者李毓康攝）

▲輕症患者進行居家照護。（資料圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

本土疫情陷入高峰，昨（24）日新增8萬2435例，確診總數超過146萬人，目前政策將醫療量能著重在中重症患者身上，輕症者則進行居家照護。然而一名30歲男子染疫前，是可完成全馬（42.195公里）的跑者，輕症痊癒後一個月，竟在爬3層樓梯後就會喘，讓他著急求醫。

台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰昨（24）日在臉書發文指出，一名30歲男病患來掛他的門診，稱先前染疫輕症約2周，現已痊癒一個月了，「感染前本來跑全馬，現在變成爬到三樓就喘」，讓他狂問到底怎麼了。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

▲蘇一峰發文。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

蘇一峰提到，這是長新冠心肺後遺症，也在留言處補充說明該患者沒有明顯肺部纖維化，還有很多檢查要等結果，而目前感染時沒有住院需求、X光沒有明顯肺炎，就算是輕症。

另有網友在文章下留言表示，「打完疫苗就有了，很多案例都是健身房的運動人員（被政府要求要打滿三劑），但是他們打完第二劑，就發現運動能力大幅下降了，所以他們才拒絕第三劑，還有心悸等等喘氣問題造成他們的困擾」、「我也是轉陰後也有這個感覺而且頭會有點暈」、「喜歡運動的人得到真的會很痛苦，不能劇烈運動增加肺部負擔」、「竟然還有人相信輕症只是像流感而已」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

▲▼網友留言。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

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