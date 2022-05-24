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台鐵安全不能等公司化　交長下令祭六支箭年底前上路

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材下令6指示，推動台鐵安全改革。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部推動2024年台鐵公司化，但安全改革刻不容緩，交通部長王國材今(24日)召集會議，追蹤台鐵安全推動，並下令6大指示，包括引進第三方評鑑，鼓勵員工自主通報和危害登記等，年底前陸續推動，避免普悠瑪號和太魯閣號事故再發生，在台鐵公司成立時就建立更好安全基礎。

王國材今日邀集相關單位追蹤台鐵相關安全議題推動，會議除由台鐵局報告目前推動安全管理系統現況，中華顧問工程司也說明近期執行第三方安全評鑑發現及未來作業規劃。

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會議中，王國材也下令六大指示，包括第一，台鐵營運安全處為SMS主要推動單位，因應2024年公司成立、組織法制化，應要逐步將人員補齊並累積操作經驗；第二，透過找尋危害因子、確認控制措施，加上第三方評鑑的執行，從責任歸屬及制度落實中，降低事故發生；第三，善用專業顧問提供完整SMS種子教官及基層的教育訓練，並鼓勵加強段級的溝通，將SMS落實至基層。

▲台中新烏日站,台鐵列車進站出站,捷運高鐵台中站,五權車站。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台鐵將引進第三方評鑑，協助安全改革。（圖／記者謝婷婷攝）

第四，SMS手冊3.0版的研訂，應納入第三方評鑑的建議，並將上位目標以條例式建立管理體系，並充分考量執行層面的落實度；第五，建置自主通報系統，應積極鼓勵員工通報，並落實案件處理程序，使其成為危害登記冊的一部分；第六，透過安全管理系統建置及第三方評鑑執行，以及控制措施進行預防，期望今年底能落實推動，真正有效避免類似普悠瑪號、太魯閣號事故的發生，在2024年台鐵公司成立時就有更好的安全基礎。

交通部表示，交通部持續推動台鐵改革及台鐵公司化時程，其中有關鐵路法修訂將賦予鐵道局監理職權；招聘鐵道檢查員提升安全，亦將持續辦理第三方安全評鑑，期望未來在2024年台鐵公司成立時，台鐵公司能夠在已有一定基礎的安全管理系統上，持續全面精進落實。

王國材則表示，在推動台鐵公司化同時，安全改革議題仍為核心要務，持續緊盯台鐵安全推動，不容有所鬆懈。行車安全是台鐵運輸經營的碁石，也是國人的期待，交通部責無旁貸持續監督台鐵落實改革，提供國人安全的鐵路運送服務。

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