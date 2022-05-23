新法上路！網秀違停照笑喊：反正不能檢舉了　警一見秒現身

記者陳崑福／屏東報導

交通部修正道路交通管理處罰條例，修正民眾可檢舉的違規項目，其中針對檢舉達人最常檢舉的「違規停車」，則不得檢舉。此條例修正後，就有網友在臉書PO出一張違停在槽化線的照片表示，「我停這是有妨礙到誰嗎？ 笑～反正現在你們也不能檢舉了！」對此，屏東縣警局現身回應，將會加強取締，以保障用路人安全。

▲屏東轎車違停槽化線，網笑稱，「反正也不能檢舉」。（圖／翻攝Facebook／交通會客室 Traffic1999）

交通部路政司專委李昭賢表示，為了符合比例原則，避免有心人士惡意檢舉，本次修法針對同一個違規事項，須超過六分鐘、行駛超過一個路口，才可再度檢舉。

其中針對取消違停的舉發，李昭賢表示，是因為隨著行動裝置普及，舉發案件量激增，去年900多萬件的舉發案件中，有半數以上都是民眾舉發，其中又有一半是違規停車。然而有些檢舉達人高頻次、高密度的檢舉，有違比例原則，有些案件甚至被法院撤銷，警方等於是白忙一場，事後罰款也無助於改善當下交通安全，一次收到很多張罰單恐怕也只會讓民眾心生不滿，難以達到教育目的。

新法於4月30日上路，而臉書粉絲專頁「交通會客室 Traffic1999」就PO文寫道，，「我停這是有妨礙到誰嗎？ 笑～反正現在你們也不能檢舉了！」，並附上一張於屏東市中正路上有多輛轎車違停於槽化線的照片。

此畫面一出，立刻吸引了警方注意。屏東縣警局就出面回應，關於屏東市中正路段有汽車停放在槽化線上一案，將會持續規劃勤務並加強取締，以保障用路人安全。另也呼籲，在槽化線上違停易生交通事故，依道路交通管理處罰條例第56條第1項第2款，可處新臺幣600元以上1200元以下罰緩。